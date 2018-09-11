Конференция «Круг Мережковских в литературно-философском контексте эпохи» проходит в библиотеке «Дом Лосева»
Международная научная конференция «Круг Мережковских в литературно-философском контексте эпохи» проходит в библиотеке Истории, философии «Дом Лосева». В завершении конференции состоится круглый стол и презентация нового сборника статей «Мережковский – писатель, критик, мыслитель».
Комментарии1
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nikolaitschi 11 сентября 2018 | 14:09
Выдающийся писатель, смелый мыслитель, полетом своей мысли объявший тысячелетия, как прошлого, так и будущего человечества. Тупое политиканство, причесывающее историю на нужный властям лад, почти стерло его имя. А зря. Без таких людей страны не имеют будущего. Необъятный, спорный, не укладывающийся ни в одну рамку, вечно живой.