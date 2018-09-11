Конференция «Круг Мережковских в литературно-философском контексте эпохи» проходит в библиотеке «Дом Лосева»

Международная научная конференция «Круг Мережковских в литературно-философском контексте эпохи» проходит в библиотеке Истории, философии «Дом Лосева». В завершении конференции состоится круглый стол и презентация нового сборника статей «Мережковский – писатель, критик, мыслитель».