Сестра украинского режиссера Олега Сенцова сообщила об ухудшении его здоровья

По словам Натальи Каплан, об этом она узнала из письма, которое отправил заключенный российской колонии.

У Сенцова, голодающего уже около 4 месяцев, началась гипоксия – нехватка кислорода в сердце и мозге, пишет у себя в Фейсбуке Наталья Каплан. Она ссылается на письмо украинского режиссера, в котором также говорится, что у него немеют тело и конечности, а также «туман в голове». При этом, по словам Каплан, Сенцов хоть и не сдается, но не верит в свое скорое освобождение и уже написал завещание на свое творчество в случае смерти. Между тем омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак сообщил «Интерфаксу», что никаких данных об ухудшении здоровья Сенцова не поступало. Уполномоченный назвал состояние заключенного стабильным и без изменений. Сак также уверяет, что навещал украинского режиссера несколько дней назад в колонии строгого режима «Белый медведь» на Ямале. Там Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Напомним, Сенцов в середине мая объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.