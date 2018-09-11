Конкурентными считает выборы, которые прошли пару дней назад в России, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он также назвал фейками большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования.

Высокий уровень конкуренции был как на выборах губернаторов, так и депутатов региональных парламентов, уверяет Сергей Кириенко. В Кремле по его словам сравнили выборы, которые прошли в тех же регионах шесть лет назад. Кандидатов в губернаторы и тогда и сейчас было немногим больше сотни. Разговоры о том, что есть какие-то непреодолимые препятствия, не позволяющие быть реальной конкуренции, не работают, отметил первый замглавы администрации президента. По мнению Кириенко, о том же говорят и вторые туры на выборах глав нескольких регионов: Хакасии, Владимирской области, Приморье и Хабаровского края. Цитата по ТАСС: «Конкуренция есть, она бывает весьма жёсткой». Он также считает, что единороссам удалось одержать ещё цитата «абсолютную победу», несмотря на недовольство людей пенсионной реформой. Серьёзных нарушений на выборах по его словам было всего лишь несколько. И власти на это жёстко реагируют, уверяет Кириенко. Он также назвал реальностью вмешательство извне в российские выборы и сказал, что к этому нужно быть готовыми.

В воскресенье выборы разного уровня прошли в 80ти регионах.