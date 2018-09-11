Российский Фонд прямых инвестиций, а также Алибаба, Мегафон и Мэйл.ру объявили о создании совместного предприятия

Российский Фонд прямых инвестиций, а также компании «Алибаба», «Мегафон» и «Мэйл.ру» объявили о создании совместного предприятия в области электронной коммерции. Его частью станет бизнес «Алиэкспресс» в России.

У «Алибаба.групп» после завершения сделки в её российском бизнесе останется лишь 48 процентов. Остальное будет разделено между российскими участниками сделки.