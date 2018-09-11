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12:32, 11 сентября 2018

Российский Фонд прямых инвестиций, а также Алибаба, Мегафон и Мэйл.ру объявили о создании совместного предприятия

Российский Фонд прямых инвестиций, а также компании «Алибаба», «Мегафон» и «Мэйл.ру» объявили о создании совместного предприятия в области электронной коммерции. Его частью станет бизнес «Алиэкспресс» в России.
У «Алибаба.групп» после завершения сделки в её российском бизнесе останется лишь 48 процентов. Остальное будет разделено между российскими участниками сделки.

Комментарии

2

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askol2016 11 сентября 2018 | 12:41

Рулить будут проверенные друзья Путина - олигархи и силовики. Иначе Алибабу в Россию не пустят.

ppvngavr 11 сентября 2018 | 12:49

Очень хорошая новость!

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