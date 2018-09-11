Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в Афганистане
Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на телевидение Афганистана. Это произошло в провинции Нангархар. По этой информации, десятки человек погибли или пострадали.
Комментарии3
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abuvgrobu 11 сентября 2018 | 12:48
Это у них как с добрым утром.
neyexo 11 сентября 2018 | 13:05
Адрес посольства Поварская 42
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 13:11
с приходом пиндосов и калолиции в Афганистан в стране воцарился мир и благодать! это мирный афганец продемонстрировал тупым афганцам мир по пиндоски!