Задержан подозреваемый в нападении с кислотой в Ставропольском крае
Как сообщает Следственный комитет, это студент медицинского колледжа, который, как считает следствие, летом 2017 года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки. Спустя три дня он облил кислотой еще двух несовершеннолетних.
Комментарии4
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polsan 11 сентября 2018 | 12:44
Если они поймали того кто совершал преступления, честь им и хвала!!!
Но всегда есть сомнения, ведь под пытками сознается любой у них! А развалить такое дело в суде РФ, даже если будут судить невиновного невозможно уже. Нет ведь практически такого прецедента в современной истории России, чтобы справедливый суд над извергом вдруг закончился оправданием....
Хочется всё же верить в то, что поймали они не просто пацана с улицы!
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 12:55
Поведение типичного современного неудовлетворённого существа, недовольного всем и всеми вокруг и мечцщегося от своей никчемности и безделья от обливания кислотой лиц противоположного пола до навальненских шествий и митингов.. Ничтожная мразь, в общем
aleksandr63 11 сентября 2018 | 13:00
Доктор Смерть....
perestarok 11 сентября 2018 | 13:11
"студент медицинского колледжа, который, как считает следствие, летом 2017 года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки…"
Типичный представитель российской медицины.