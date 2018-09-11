Задержан подозреваемый в нападении с кислотой в Ставропольском крае

Как сообщает Следственный комитет, это студент медицинского колледжа, который, как считает следствие, летом 2017 года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки. Спустя три дня он облил кислотой еще двух несовершеннолетних.