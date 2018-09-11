Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами
Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права. Об этом говорится в заявлении организации, которое стало ответом на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Ранее Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении Международного уголовного суда и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении военнослужащих США и Израиля.
Комментарии3
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ematveev 11 сентября 2018 | 12:38
И снова в теме не отметится ни один брат-либераст...
Ау, где вы с вашими заявлениями о соблюдении неких "международных прав" в некоем "цивилизованном мире"?
Получите горячий привет от цитадели демократии...
dataan 11 сентября 2018 | 12:56
Даже без комментариев. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
banyi4 11 сентября 2018 | 13:11
Шавки очумели что ли? На хозяина тявкать! Срочно усыплять)