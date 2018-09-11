Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права. Об этом говорится в заявлении организации, которое стало ответом на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении Международного уголовного суда и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении военнослужащих США и Израиля.