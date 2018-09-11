Жена арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна прошла в Советы депутатов двух сельских поселений
Жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия прошла в Советы депутатов двух сельских поселений. Теперь она должна выбрать, где останется депутатом, сказал Интерфаксу председатель территориальной избирательной комиссии Серпуховского района. Сама она пока не определилась.
Шестун с июля находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Комментарии1
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dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 13:03
усё тяперь калхожники зашивут весяло и багато! даешь Шестунов во власть!!!!!))))))