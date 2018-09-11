Жена арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна прошла в Советы депутатов двух сельских поселений

Жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия прошла в Советы депутатов двух сельских поселений. Теперь она должна выбрать, где останется депутатом, сказал Интерфаксу председатель территориальной избирательной комиссии Серпуховского района. Сама она пока не определилась.

Шестун с июля находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.