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12:30, 11 сентября 2018

Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль

В видеообращении Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную». Таким образом глава Нацгвардии ответил на обвинения в коррупции при закупках продовольствия для бойцов этой структуры.
Золотов также сказал, что ведомство выявляет недобросовестных поставщиков продуктов, а  Навального он назвал «изделием из американской пробирки» и «клоном».

Комментарии

61

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sergirusso 11 сентября 2018 | 12:58

Пастух и быдло. Кто от кого больше зависит? Пастух не сможет привести скот на сочное пастбище - сам умрет с голода....

gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 13:06

Хахаха!
Этот ряженый клоун в карикатурном мундире старшего генералиссимуса ещё слюной брызгает - держите, мол, меня шестеро.
Кстати, по какому поводу на вертухае тельняшка?
Или он её надел криво - полосочки по традиции конторы должны быть вдоль, а не поперёк?
А что ещё остаётся пуйлопитеку, пойманному на крысятничестве?
Только рубаху, сорри, тельняху на чахлой груди рвать и изображать припадок - кстати, испытанный приём вертухайских клиентов.

alexey_x: // Наконец-то Леха за свой звездеж начнет получать по рылу //
Если его пятеро космонавтов будет держать со всех концов, то таки да.
Но этот ряженый клоун вроде бы как один на один вызывает?
А ты не допускаешь, удило ватное, что наконец-то дедушка-кащей может рассыпаться на запчасти - только медальки загремят?

(комментарий скрыт)

alexey_x 11 сентября 2018 | 13:00

Наконец-то Леха за свой звездеж начнет получать по рылу, а то воин-пятнадцатисуточник совсем от реальности отбился

vadimp 11 сентября 2018 | 13:00

"Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную»."
Ну дык, для того нацгвардия и создавалась (бывшие внутренние войска) - делать из своих же сограждан "отбивные" - больше то ни на что не годна.

dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 13:01

канэшно гаспадин Анальный даст согласие - один рас не питараст! гаспадин Анальный для этай цэли уше прикотовил потгусники с праклатками ''Sisi''! Таёшь бой Анальнаго с Золотовым!!!!!)))))))

koltak76_ 11 сентября 2018 | 13:04

dtyzgblfhfc: Ты петух или крыса у пригожена?

paulik69 11 сентября 2018 | 13:03

Ворье куражится

iskander1970 11 сентября 2018 | 13:04

Дворянин может вызвать только дворянина...Значит он признал за Алексеем принадлежность к высшей касте.И то хлеб...

agamasat 11 сентября 2018 | 13:04

товарищ Держиморда дал понять, какие ныне понятия ценны в подворотнях вяликой империи.

seva1223 11 сентября 2018 | 13:04

Россия сказочная страна которой управляют сказочные идиоты.

nikolay_4 11 сентября 2018 | 13:05

Сила есть, ума не надо!

piccoru 11 сентября 2018 | 13:05

Угроза сделать "сочную отбивную" при вызове на дуэль - полное отсутствие интеллекта и вкуса...
А ежели до дела дойдет, то эту главу нацгвардии надо будет на допинг проверить...

m_anuchin 11 сентября 2018 | 13:05

Чудак этот З. на букву М...

vovash45 11 сентября 2018 | 13:06

интересней если бы ответил по существу с фактами, аргументами и расчётами. А то махание кулаками, как раз, и доказывает на ком "шапка горит".

piter_ug 11 сентября 2018 | 13:06

См. фильм «Табачный капитан».
Замена дуэлянта.
Навалять клоуну с погонах может любой сторонник Навального.

babai007 11 сентября 2018 | 13:06

Ну всё лешик докряхтелся,мстя главроса будет ужастной

janychar 11 сентября 2018 | 13:07

А чего на дуэль? На дебаты давай.

exospice 11 сентября 2018 | 13:08

Лёху жарить и "жарить" будут.

jetsam 11 сентября 2018 | 13:11

ахфицер.
чай бизнесом занимался по профилю? - вышибалой или на подхвате?
или рекет?

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