Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль
В видеообращении Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную». Таким образом глава Нацгвардии ответил на обвинения в коррупции при закупках продовольствия для бойцов этой структуры.
Золотов также сказал, что ведомство выявляет недобросовестных поставщиков продуктов, а Навального он назвал «изделием из американской пробирки» и «клоном».
Комментарии61
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sergirusso 11 сентября 2018 | 12:58
Пастух и быдло. Кто от кого больше зависит? Пастух не сможет привести скот на сочное пастбище - сам умрет с голода....
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 13:06
Хахаха!
Этот ряженый клоун в карикатурном мундире старшего генералиссимуса ещё слюной брызгает - держите, мол, меня шестеро.
Кстати, по какому поводу на вертухае тельняшка?
Или он её надел криво - полосочки по традиции конторы должны быть вдоль, а не поперёк?
А что ещё остаётся пуйлопитеку, пойманному на крысятничестве?
Только рубаху, сорри, тельняху на чахлой груди рвать и изображать припадок - кстати, испытанный приём вертухайских клиентов.
alexey_x: // Наконец-то Леха за свой звездеж начнет получать по рылу //
Если его пятеро космонавтов будет держать со всех концов, то таки да.
Но этот ряженый клоун вроде бы как один на один вызывает?
А ты не допускаешь, удило ватное, что наконец-то дедушка-кащей может рассыпаться на запчасти - только медальки загремят?
alexey_x 11 сентября 2018 | 13:00
Наконец-то Леха за свой звездеж начнет получать по рылу, а то воин-пятнадцатисуточник совсем от реальности отбился
vadimp 11 сентября 2018 | 13:00
"Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную»."
Ну дык, для того нацгвардия и создавалась (бывшие внутренние войска) - делать из своих же сограждан "отбивные" - больше то ни на что не годна.
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 13:01
канэшно гаспадин Анальный даст согласие - один рас не питараст! гаспадин Анальный для этай цэли уше прикотовил потгусники с праклатками ''Sisi''! Таёшь бой Анальнаго с Золотовым!!!!!)))))))
koltak76_ 11 сентября 2018 | 13:04
dtyzgblfhfc: Ты петух или крыса у пригожена?
paulik69 11 сентября 2018 | 13:03
Ворье куражится
iskander1970 11 сентября 2018 | 13:04
Дворянин может вызвать только дворянина...Значит он признал за Алексеем принадлежность к высшей касте.И то хлеб...
agamasat 11 сентября 2018 | 13:04
товарищ Держиморда дал понять, какие ныне понятия ценны в подворотнях вяликой империи.
seva1223 11 сентября 2018 | 13:04
Россия сказочная страна которой управляют сказочные идиоты.
nikolay_4 11 сентября 2018 | 13:05
Сила есть, ума не надо!
piccoru 11 сентября 2018 | 13:05
Угроза сделать "сочную отбивную" при вызове на дуэль - полное отсутствие интеллекта и вкуса...
А ежели до дела дойдет, то эту главу нацгвардии надо будет на допинг проверить...
m_anuchin 11 сентября 2018 | 13:05
Чудак этот З. на букву М...
vovash45 11 сентября 2018 | 13:06
интересней если бы ответил по существу с фактами, аргументами и расчётами. А то махание кулаками, как раз, и доказывает на ком "шапка горит".
piter_ug 11 сентября 2018 | 13:06
См. фильм «Табачный капитан».
Замена дуэлянта.
Навалять клоуну с погонах может любой сторонник Навального.
babai007 11 сентября 2018 | 13:06
Ну всё лешик докряхтелся,мстя главроса будет ужастной
janychar 11 сентября 2018 | 13:07
А чего на дуэль? На дебаты давай.
exospice 11 сентября 2018 | 13:08
Лёху жарить и "жарить" будут.
jetsam 11 сентября 2018 | 13:11
ахфицер.
чай бизнесом занимался по профилю? - вышибалой или на подхвате?
или рекет?