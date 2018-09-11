Сегодня открылась осенняя сессия Госдумы
Приоритетами работы депутатов станут бюджет и пенсионная реформа, заявил спикер Вячеслав Володин. Володин поставил задачи рабочей группе Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства.
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Приоритетами работы депутатов станут бюджет и пенсионная реформа, заявил спикер Вячеслав Володин. Володин поставил задачи рабочей группе Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства.
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Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии2
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danko1 11 сентября 2018 | 12:07
Лучше бы приоритетами у депутатов стали отставка президента и правительства, а потом собственная.
Хотя бы одно хорошее дело сделали.
do2112 11 сентября 2018 | 12:25
прям интересно что запретят и какие придумают налоги