Депутат Наталья Поклонская будет освобождена от поста зам.преда комитета думы за отказ поддержать пенсионную реформу
Об этом Интерфаксу сообщали источник в руководстве фракции. По его словам, этот вопрос будет обсуждён на заседании фракции, после чего планируется выработать решение.
Что касается её второго поста – руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, вопрос целесообразности смещения с него Натальи Поклонской пока обсуждается, сказал источник.
Комментарии15
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koltak76_ 11 сентября 2018 | 12:09
Еще повезло, что двушечку не дали)
Слава вошдю!!
kotbajune 11 сентября 2018 | 12:13
"Депутат Наталья Поклонская будет освобождена..."
Свободу Поклонской!!!
Няша-Мяша победит!!! и... замироточит.
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 12:15
Она, конечно, непроходимая дура- но похоже что самая вменяемая в Госдуре...
lenin3 11 сентября 2018 | 12:26
Как так?Она ж одумалась и поддержала!"Не виноватая-а-а яй-а-а!"
democ 11 сентября 2018 | 12:09
Ничего не изменилось. "Кто не с нами, тот против нас".
piter_ug 11 сентября 2018 | 12:15
Но зато теперь она, как «противница» режима, вполне может возглавить какую-нибудь партейку, вроде выхухолевой Роисси или партии всероссийского сумашедшего.
dekadik 11 сентября 2018 | 12:18
Опять балет устроили...
captaingeorge 11 сентября 2018 | 12:21
Ну вот это совершенно непродуманно! Людей с "воображением" не стоило бы обижать, возможны всплески и рефлексии...
sauh 11 сентября 2018 | 12:24
Не прошла путинскую проверку на вшивость.
Что-то честное и светлое осталось!!
Радует...
jetsam 11 сентября 2018 | 12:24
а сейчас она встанет и скажет - накуси-выкуси, я сама от вас, я в декрет ухожу.
и все. кирдык единой россии. не смогли. импотенты. ботоксоиды.
вот тяк!
eniro 11 сентября 2018 | 12:28
Уже давно опытным путем доказано, что у дураков связь жопы с головой прямая. Главное пнуть так, чтоб в мозгах просветлело. Так и с Наташей. Тявкнула пару раз, не подумав, про доходы депутатов и смотрите какой эффект.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 12:31
Наталья победит, если три раза прочитает в морду этим мракобесам одну сильную молитву: "О, святой Николай! Не оставь рабу твою верную! Явись в тот вертеп, в нечистилище нравов, но не в виде бюста склизкого, но Гостем Каменным!"
rash 11 сентября 2018 | 12:32
Не реформу, а "изъятие" пенсионных денег в пользу ... , а в чью пользу?
zhrv 11 сентября 2018 | 12:50
Значит, пока в "невменяемую" играла, все было нормально и допустимо?
kochar 11 сентября 2018 | 12:54
Прямая дорога в КПРФ.