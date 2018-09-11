Депутат Наталья Поклонская будет освобождена от поста зам.преда комитета думы за отказ поддержать пенсионную реформу

Об этом Интерфаксу сообщали источник в руководстве фракции. По его словам, этот вопрос будет обсуждён на заседании фракции, после чего планируется выработать решение.

Что касается её второго поста – руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, вопрос целесообразности смещения с него Натальи Поклонской пока обсуждается, сказал источник.