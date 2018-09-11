Глава Хакасии назвал провокацией информацию о том, что Кремль добивается его отставки до второго тура выборов

Глава Хакасии Виктор Зимин назвал провокацией информацию о том, что Кремль добивается его отставки до второго тура выборов. Ранее об этом сообщал источник «Ведомостей» в администрации президента.

Зимин сказал, что его предвыборный штаб продолжает свою работу, поскольку он уверен в своей победе, передает радиостанция «Говорит Москва». По словам действующего губернатора Хакасии, предавать своих избирателей и «убегать как мальчишка» некрасиво. Впрочем, как отметил Зимин, если из Кремля ему поступит директива уйти в отставку, он сделает это. Нынешние же сообщения об этом он назвал фейком. Напомним, ранее «Ведомости» писали, что Администрация президента добивается отставки Зимина после того, как он проиграл в первом туре выборов своему конкуренту из КПРФ Валентину Коновалову. По словам источника газеты, в Кремле не верят в победу действующего губернатора Хакасии, а также считают ситуацию в республике неуправляемой. Собеседник издания рассказал, что в регионе введено внешнее финансовое управление, а также нет денег на зарплаты бюджетникам. Кроме того, он утверждает, что в Кремле сложился консенсус: пусть Хакасию возглавит кто угодно, но только не Виктор Зимин.

Напомним, в первом туре выборов главы Хакасии, прошедшем в воскресенье, Зимин набрал примерно 32,5%, в то время как его конкурент, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов – почти 45%.