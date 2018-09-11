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Эксклюзив Эха 12:00, 11 сентября 2018

На Дальнем Востоке стартовали самые масштабные в современной российской истории военные учения

В них принимают участие 300 тысяч военнослужащих, а также более тысячи самолётов им вертолётов, до 36 тысяч танков и бронетранспортёров, до 80 кораблей и судов обеспечения. Манёвры «Восток-2018» продлятся до 17 сентября.

Учения «Восток-2018» являются «пропагандистской акцией», которые стремятся показать, что Россия вполне состоятельна в военном отношении, и что у нее есть союзники, в данном случае Китай. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обозреватель «Дойче велле» Константин Эггерт.

«С одной стороны масштабные военные учения — это нормально, потому что Вооруженные Силы должны поддерживать боеготовность. Но с другой стороны та существующая пропагандистская шумиха показывает, что это нечто большее, чем просто учения. Это своего рода пропагандистская акция, призванная напомнить населению о том, что при Путине величие, так сказать, России возрождается, и она, как принято говорить, в очередной раз «встает с колен». А с другой стороны показать США и Западу, что Россия вполне самостоятельна в военном отношении, что, более того, у нее есть союзники», — сказал он.

С точки зрения К.Эггерта, оба посыла «фальшивы». Демонстрация военной мощи, по его мнению, это попытка отвлечь людей от назревающих уже годами экономических проблем внутри России.

«Тот факт, что учения «Восток -2018» проходят с демонстративным участием единственной страны — КНР, с которой у России может быть сухопутный конфликт, это, конечно, на мой взгляд, провал российской внешней политики. Ради желания сохранить власть, ради желания показать «козу» США и НАТО, российское руководство впускает через ход настоящего врага», — заключил К.Эггерт.

Комментарии

26

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venmud 11 сентября 2018 | 12:05

Наконец-то, приступили, как Старший приказал, к развитию цифровой экономики и созданию 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест.

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 12:13

до 36 тысяч танков ... / - а сколько их ВСЕГО в России????

rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 12:19

На Дальнем Востоке стартовали самые масштабные в современной российской истории военные учения...

Лучше примите закон и закрепите его положение в Конституции РФ, что страна, принявшая санкции против России после 1 октября, автоматически получит ядерный удар по какому-нибудь своему городу, который выпадет на Колесе фортуны, а розыгрыш проведёт Л.Якубовский.

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 12:37

rpmcmurphy: а ДАЛЬШЕ просчитать ситуацию не пробовали? или не Получилось????

rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 12:50

johnbmw:

Ничего не будет, а чего может быть. США и страны НАТО засунут свою гордость себе в жопу, всё проглотят и забудут про санкции как про страшный сон.

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 12:58

rpmcmurphy: понятно ... даже чего то ОТДАЛЁННО НАПОМИНАЮЩЕГО мозг в вашей голове НИКОГДА не было :-((((

jacknichols 11 сентября 2018 | 13:01

johnbmw: я бы не советовал тратить столько времени на клон портянки патрика.

philanthrop 11 сентября 2018 | 12:48

johnbmw: Всей бронетехники (танки,бмп, бтр) в РФ включая законсервированные 30000. Включаем стандартный коэффициент 142% - вполне укладываются

archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 12:58

johnbmw:
из отчёта МО РФ:
в стратегических военных учения РФ приняли участие 100 миллионов солдат всех, 200.000 самолётов 6-го поколения разных, 500.000 военных разных пароходов, 1.000.000 танков современных арматов, 1.200.000 ракетов с неопределённой траекторией полётов, 300.000 ракетов с ядерными двигателями и прочие войска, поразившие условные цели в США, ЕС, Японии и других вражеских государствах, окруживших страну "путин=это-россия"
как всегда, путин-всех-переиграл

vvs7651 11 сентября 2018 | 12:06

Это примерно то же, что и ЧМ по футболу или Олимпиада в Сочи. Очередное шоу для народа.

dedmoroz 11 сентября 2018 | 12:18

vvs7651: "Глава советского правительства и одновременно народный комиссар ино-

странных дел В. М. Молотов, выступая на сессии Верховного Совета СССР 31 ок-

тября 1939 года, неоднократно подчеркивал прочность ''новых '' отношений между

СССР и Германией. В одном случае он говорил о том, что ''на смену вражде... при-

шло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германи-

ей '', в другом- о наступлении ''последнего решительного поворота в политических

отношениях между Советским Союзом и Германией...'', в третьем- о том, что

''новые советско-германские отношения построены на прочной базе взаимных инте-

ресов ''

ladyirina 11 сентября 2018 | 13:02

vvs7651: Для 80% "упёртых в телевизор".

olegleon 11 сентября 2018 | 12:06

ну если так сам Эггерт сказал, то .... ))))))

yralez 11 сентября 2018 | 12:10

У ОПГ два союзника-армия и флот.
И враг один-население.

agamasat 11 сентября 2018 | 12:10

славно потрясем своими боевыми яйцами для защиты полного беспредела и несостоятельности власти бандитов! Любого орка должна переполнять гордость за свою страну.

podwodnik 11 сентября 2018 | 12:13

"... самые масштабные в современной российской истории ...".

У них каждый раз "современная российская история" начинается со вчерашнего дня - логически не придерёшься. Поэтому всегда самые-самые, крутые-крутые и даже территорию Сирии меряют с учётом рельефа местности что-бы больше освободить :).

democ 11 сентября 2018 | 12:13

Сейчас, в осень, сельские дороги разобьют в "хлам". Кто там брал дальневосточные гектары? Надеюсь тракторной техникой запаслись?

alexakimfaa 11 сентября 2018 | 13:05

democ: А примеры этого уже есть - недавно на канале "Губерния" (Хабаровск) приводился такой факт,когда танковое подразделение осуществляя марш,уничтожила посевы на фермерском поле..

igor_ewgrafoff 11 сентября 2018 | 12:15

Это покруче, чем гитлеровское наступление на Сталинград. А вы пенсия, пенсия. Какая пенсия? Работающим хряпа на воде, остальным столярный клей. Никак японий тоже наш?!

vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 12:15

Да, да, да!
Больше "военнослужащих, самолётов, вертолётов, танков, бронетранспортёров, кораблей и судов обеспечения!"
И плевать на эти буржуазные пенсии, поликлиники и учебные заведения!
Отдадим дружескому Китаю очередные тысячи га за нашу Вечную Дружбу!

koltak76_ 11 сентября 2018 | 12:18

Мы - за Мир!
Бойся, проклятая Америка наших ракет!
Бойтесь, проклятые русофобы и агенты Госдепа наших скреп!
Россия встает с колен! Бойся, буржуй! С нами Ын, с нами брат Асад!
С нами, наконец, зимбабвийский Крокодил!

jetsam 11 сентября 2018 | 12:21

киздят, как троцкий.
у державы 20 лет встающей с колен
бензина хватит на пару уазиков...
ну может старенький т34 пробежит метров сто.
и у2 взлетит.....

тут в мкс неизвестная дырка, а что уж говорить про
армейский бездонный бензобак - пуст давно. все слито.
китайцам. вместе с Даманским.

avk7874 11 сентября 2018 | 12:32

О, это на сколько минут хватит этих денег пенсионному фонду?

ladyirina 11 сентября 2018 | 12:39

В 21-и веке победят не железки, а интеллект, наука и высокоразвитая экономика, опирающаяся на эффективное государственное устройство. Железки ржавеют и в результате превращаются в груду металлолома, из которого борщ не сваришь. Невежественное руководство превратило гибнущую Россию в посмешище для всего мира.

zhrv 11 сентября 2018 | 12:48

Классическая апория нынешнего режима.
И прокатывает это только для внутреннего зрителя. Полагаю, за внешним периметром, специалисты посвободнее и поумнее будут.

galla 11 сентября 2018 | 12:49

Как нам внушают, что мы должны гордиться своей военной мощью. А учёными? А изобретателями? А Учителями Врачами? Это всё второй сорт?

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