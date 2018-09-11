На Дальнем Востоке стартовали самые масштабные в современной российской истории военные учения...

В них принимают участие 300 тысяч военнослужащих, а также более тысячи самолётов им вертолётов, до 36 тысяч танков и бронетранспортёров, до 80 кораблей и судов обеспечения. Манёвры «Восток-2018» продлятся до 17 сентября.

Учения «Восток-2018» являются «пропагандистской акцией», которые стремятся показать, что Россия вполне состоятельна в военном отношении, и что у нее есть союзники, в данном случае Китай. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обозреватель «Дойче велле» Константин Эггерт.

«С одной стороны масштабные военные учения — это нормально, потому что Вооруженные Силы должны поддерживать боеготовность. Но с другой стороны та существующая пропагандистская шумиха показывает, что это нечто большее, чем просто учения. Это своего рода пропагандистская акция, призванная напомнить населению о том, что при Путине величие, так сказать, России возрождается, и она, как принято говорить, в очередной раз «встает с колен». А с другой стороны показать США и Западу, что Россия вполне самостоятельна в военном отношении, что, более того, у нее есть союзники», — сказал он.

С точки зрения К.Эггерта, оба посыла «фальшивы». Демонстрация военной мощи, по его мнению, это попытка отвлечь людей от назревающих уже годами экономических проблем внутри России.

«Тот факт, что учения «Восток -2018» проходят с демонстративным участием единственной страны — КНР, с которой у России может быть сухопутный конфликт, это, конечно, на мой взгляд, провал российской внешней политики. Ради желания сохранить власть, ради желания показать «козу» США и НАТО, российское руководство впускает через ход настоящего врага», — заключил К.Эггерт.