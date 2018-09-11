Сегодня в России начались масштабные учения «Восток – 2018»
Сегодня в России начались масштабные учения «Восток – 2018», как сообщили в Министерстве обороны РФ, с участием 300 тыс. военнослужащих.
Заявленные цифры участников данных маневров «не соответствуют реальности», считает военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«На мой взгляд, заявленные цифры никоим образом не соответствуют реальности. Я думаю, что эти 297 тысяч получились в результате механического сложения всех войск Центрального, Восточного округа, Северного флота и Воздушно-десантных войск. Большинство частей и соединений в лучшем случае выдвинутся на свои полигоны и проведут какие-нибудь итоговые стрельбы.
Реально в маневрах, я думаю, будут участвовать раз в 10 войск меньше – это 30-40 тысяч военнослужащих», — сказал он.
По мнению А.Гольца, цель учений – продемонстрировать странам НАТО способность российской армии к стратегической переброске.
«Это нужно для того, чтобы продемонстрировать Западу возросшую невиданным образом мощь российских Вооруженных Сил, которые способны в короткие сроки мобилизовать и перебросить группировку войск, превышающую численность всех сухопутных сил Российской Федерации. Цель в способности российской армии к стратегической переброске — может ли она организовать массированную переброску войск из Европейской части страны на Восток», — заключил он.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 11 сентября 2018 | 11:40
На нас свыше 70 лет никто не нападает и не собирается.
И такие учения деньги на ветер.
И Кремль потом будет врать, что денег нет.
Денег нет для людей, для их лучшей жизни, а вот на убийство и войны денег не жалеют.
kottigr1 11 сентября 2018 | 11:43
danko1: Снова Путин играет в "слоников" ?
- Папа, я хочу слоника.
- Слоники спят, сынок.
- Хочу слоника!
- Да спят они, зачем будить?
- Хочу-у-у-у слоника-а-а-а-а!!!
- Рота, подьем! Газы!!!
vata_putya 11 сентября 2018 | 11:46
как вспомню эти учения - так кроме бестолковой беготни и игры зарница не вспомнить ничего.
опять наши бабк списывают
democ 11 сентября 2018 | 12:29
vata_putya: Знаете термин "Русская работа"? Он и в армии живуч. Про учения знали заранее, спать ложились в полном обмундировании. Если не знали про учения, правило - резко вскочил с кровати, схватил в руки всё, что твоё, бегом в оружейную, где хватай всё, что твоё и на плац. Норматив однако. Потом на плацу дают время спокойно переобуться, подтянуться и т.д. Со стороны плац напоминал сход погорельцев в одном месте.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 11:47
Живу я аккурат между воинской частью и её полигоном. В его направлении солдаты по утрам бегают. Свидетельствую, русский солдат может легко пробежать пять километров с полным мочевым пузырем и кишечником, а облегчившись у моего забора, поржав и покурив, может успеть вернуться к завтраку.
ura_123 11 сентября 2018 | 11:51
platonnekafrin: ” Пять минут перессать-перекурить и через пять минут строится!”
Из личного армейского опыта )))
democ 11 сентября 2018 | 12:32
platonnekafrin: Можно попробовать повесить табличку на заборе, - "Здесь можно срать только пидорам!!!". Должно сработать.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 12:42
democ: Вы что хотите, чтобы они, которые не п-ры, через забор ко мне полезли?!
ura_123 11 сентября 2018 | 11:49
”Мы должны хорошо кормить тех чьи штыки защищают нас от народа” (с)
eyjafjallajoekull 11 сентября 2018 | 12:10
Учитывая, что России никто не угрожает, особенно со стороны Запада, а под предлогом нехватки денег значительно удлинили срок выхода на пенсию-эти учения ну просто очень актуальны.
democ 11 сентября 2018 | 12:20
Это да. Металлолом мы умеем быстро перебрасывать. Только развалился Советский Союз, как два металлургических комбината завалили танками и БМП. Когда развалится Россия, история с танками повторится...