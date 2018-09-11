Сегодня в России начались масштабные учения «Восток – 2018», как сообщили в Министерстве обороны РФ, с участием 300 тыс. военнослужащих.

Заявленные цифры участников данных маневров «не соответствуют реальности», считает военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На мой взгляд, заявленные цифры никоим образом не соответствуют реальности. Я думаю, что эти 297 тысяч получились в результате механического сложения всех войск Центрального, Восточного округа, Северного флота и Воздушно-десантных войск. Большинство частей и соединений в лучшем случае выдвинутся на свои полигоны и проведут какие-нибудь итоговые стрельбы.

Реально в маневрах, я думаю, будут участвовать раз в 10 войск меньше – это 30-40 тысяч военнослужащих», — сказал он.

По мнению А.Гольца, цель учений – продемонстрировать странам НАТО способность российской армии к стратегической переброске.

«Это нужно для того, чтобы продемонстрировать Западу возросшую невиданным образом мощь российских Вооруженных Сил, которые способны в короткие сроки мобилизовать и перебросить группировку войск, превышающую численность всех сухопутных сил Российской Федерации. Цель в способности российской армии к стратегической переброске — может ли она организовать массированную переброску войск из Европейской части страны на Восток», — заключил он.