Американская компания «Нетфликс» приобрела права на пока двух российских мультсериалов студии «Паровоз» – «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Анимационная студия «Паровоз» занимается разработкой и производством и разработкой сериалов и полнометражной мультипликации, опираясь на художественные традиции мировой анимации и современные технологии.