Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами
Об этом говорится в заявлении этой организации. Напомним, сегодня советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследования военных преступлений американских и израильских военнослужащих.
Комментарии3
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ltvjrhfn2 11 сентября 2018 | 11:36
никому не позволено расследовать преступления светоча демократии. Любой местный хорёк это знает.
olegleon 11 сентября 2018 | 11:41
ltvjrhfn2: вот тебе и сказки про "независимый суд" ))))
danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:36
А где специалистка по Международным судам из маями?