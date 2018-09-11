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11:31, 11 сентября 2018

Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами

Об этом говорится в заявлении этой организации. Напомним, сегодня советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследования военных преступлений американских и израильских военнослужащих.

Комментарии

3

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ltvjrhfn2 11 сентября 2018 | 11:36

никому не позволено расследовать преступления светоча демократии. Любой местный хорёк это знает.

olegleon 11 сентября 2018 | 11:41

ltvjrhfn2: вот тебе и сказки про "независимый суд" ))))

danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:36

А где специалистка по Международным судам из маями?

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