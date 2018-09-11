Кириенко: Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией
Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией. Об этом заявил первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко. В качестве примера он привёл вторые туры на губернаторских выборах в четырёх регионах, а также результаты голосования в законодательные собрания, куда вошли, в том числе, и не парламентские партии.
Кириенко также заявил, что иностранное вмешательство в выборы – это реальность. При этом он сказал, что призывать кого-то отказаться от двойных стандартов бессмысленно. Надо просто быть готовыми.
Комментарии6
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platonnekafrin 11 сентября 2018 | 11:40
Облучился...
danko1 11 сентября 2018 | 11:43
platonnekafrin: Обнаглел во вранье, как и все во власти.
vikwlad 11 сентября 2018 | 11:40
Чувак что, издевается, или просто блаженный?
jamba 11 сентября 2018 | 11:41
А что этому "огрызку" еще остается, кроме как выдать полный провал внутренней политики, за результат сильной "конкуренции"?;)))))))))))))))
nitsahon 11 сентября 2018 | 11:41
призывать кого-то отказаться от двойных стандартов - бессмысленно... похоже, что киндер-сюрприз имеет в виду, что пока всю страну своими действиями не угробят(и не разворуют) - от нынешней практики не откажутся...
agriment 11 сентября 2018 | 11:42
"Кириенко: Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией"
-Сам себя не похвалишь....
"иностранное вмешательство в выборы – это реальность."
Да уж, если в провинциальном Нижнем Новгороде, якобы, официально заявлено СМИ, голосовали из 78 стран , то, что говорить о Москве или С-Петербурге.
А что делать г-н Кириенко? ведь надо было как - то голоса рисовать, если не идёт элеХторат на квази выборы.