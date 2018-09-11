"Кириенко: Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией"

Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией. Об этом заявил первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко. В качестве примера он привёл вторые туры на губернаторских выборах в четырёх регионах, а также результаты голосования в законодательные собрания, куда вошли, в том числе, и не парламентские партии.

Кириенко также заявил, что иностранное вмешательство в выборы – это реальность. При этом он сказал, что призывать кого-то отказаться от двойных стандартов бессмысленно. Надо просто быть готовыми.