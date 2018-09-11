В «ЕР» намерены освободить Поклонскую от поста зампреда комитета Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

В руководстве фракции «Единая Россия» подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении члена этой фракции Натальи Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины — ее отказом проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

Что касается ее второго поста — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы — вопрос о целесообразности смещения с него Н.Поклонской пока обсуждается. «Окончательного решения еще нет», — сообщили агентству «Интерфакс». «Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — пояснил представитель парламентского большинства.