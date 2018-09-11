В «ЕР» намерены освободить Поклонскую от поста зампреда комитета Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу
Что касается ее второго поста — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы — вопрос о целесообразности смещения с него Н.Поклонской пока обсуждается. «Окончательного решения еще нет», — сообщили агентству «Интерфакс». «Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — пояснил представитель парламентского большинства.
Комментарии6
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danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:34
А назначить нашу специалистку1 из маями.
olegleon 11 сентября 2018 | 11:36
Едросы решили наказать за наличие собственного мнения.
igorkot____1 11 сентября 2018 | 11:40
Ну хоть чего то дельное эта едрисня сделает.
pro_hanov 11 сентября 2018 | 11:37
Главное - дисциплина! Уволить нашмяшу! А то так депутаты вообще распоясуются: могут и за проект эвтаназии достигших пенсионного возраста не проголосовать при следующем сроке нашего Дорогого Нацлидера.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 11:37
А вот мои оргвыводы: "Враги российского народа! Сместить Поклоноскую, а там и Крым назад!?"
dvdd 11 сентября 2018 | 11:43
Рождение новой оппозиционерки.