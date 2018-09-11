Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче национальную команду Чехии
Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче национальную команду Чехии, несмотря на отсутствие целого ряда ведущих игроков.
Игра сборной стала лучше сбалансирована, смотрится интереснее в плане контроля мяча и организации атак – отметил известный в прошлом футболист, а ныне аналитик Александр Бубнов. Добавив, что в нынешней команде, по сути, нет незаменимых. А игроки не на шутку бьются за вызов в национальную сборную.
Действительно, без Головина, Дзагоева, братьев Миранчуков, Смолова, Акинфеева и Дзюбы наша команда оказалась на голову сильнее соперника и уверенно контролировала ход игры. Сверхудачный первый тайм, в котором россияне трижды поразили ворота чехов, игроков, к радости болельщиков, не успокоил. А пропущенный мяч и вовсе разозлил. В итоге подопечные Станислава Черчесова довели дело до разгрома 5-1.
Свой следующий матч сборная России проведет ровно через месяц. В рамках Лиги наций наша команда сыграет в Калининграде со шведами.
Комментарии2
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ss2020 11 сентября 2018 | 11:34
старшему в составе чехов 18 лет!)
eyjafjallajoekull 11 сентября 2018 | 11:35
А теперь, давайте проанализируем эту новость, включив, допустим IQ110+. Матч был товарищеским, то есть участвуя в нем и, допустим выиграв чехи никуда бы не продвинулись. Проанализировав предыдущие игры сборной России, тренеры сборной Чехии, вероятно пришли бы к выводу, что эту игру они не выиграют, но их проигрыш будет подан в России, так как описано в заголовке. В свою очередь они могли бы отказаться от игры, мотивирую это 50-летием подавления советскими войсками Пражской весны (кстати, другую "весну", заметьте никто не подавлял). Это выглядяло бы благородно и спасло бы сборную от полоскания ее во всех российских СМИ.