Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче национальную команду Чехии, несмотря на отсутствие целого ряда ведущих игроков.

Игра сборной стала лучше сбалансирована, смотрится интереснее в плане контроля мяча и организации атак – отметил известный в прошлом футболист, а ныне аналитик Александр Бубнов. Добавив, что в нынешней команде, по сути, нет незаменимых. А игроки не на шутку бьются за вызов в национальную сборную.

Действительно, без Головина, Дзагоева, братьев Миранчуков, Смолова, Акинфеева и Дзюбы наша команда оказалась на голову сильнее соперника и уверенно контролировала ход игры. Сверхудачный первый тайм, в котором россияне трижды поразили ворота чехов, игроков, к радости болельщиков, не успокоил. А пропущенный мяч и вовсе разозлил. В итоге подопечные Станислава Черчесова довели дело до разгрома 5-1.

Свой следующий матч сборная России проведет ровно через месяц. В рамках Лиги наций наша команда сыграет в Калининграде со шведами.