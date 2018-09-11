Надувные ракеты «Искандер» и системы С-300 будут применяться в ходе учений «Восток-2018»

Как сообщает пресс-служба Минобороны, «ложные образцы вооружения и военной техники» признаны запутать условного противника.

Напомним, крупнейшие в современной истории учения начались сегодня на Дальнем Востоке. В них участвуют около 300 тысяч военнослужащих.

Заявленные цифры участников военных учений на Дальнем Востоке не соответствуют реальности, считает военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Цель учений – продемонстрировать странам НАТО способность российской армии к стратегической переброске.