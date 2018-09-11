Надувные ракеты «Искандер» и системы С-300 будут применяться в ходе учений «Восток-2018»
Как сообщает пресс-служба Минобороны, «ложные образцы вооружения и военной техники» признаны запутать условного противника.
Напомним, крупнейшие в современной истории учения начались сегодня на Дальнем Востоке. В них участвуют около 300 тысяч военнослужащих.
Заявленные цифры участников военных учений на Дальнем Востоке не соответствуют реальности, считает военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.
Цель учений – продемонстрировать странам НАТО способность российской армии к стратегической переброске.
Комментарии32
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marktretiy 11 сентября 2018 | 11:08
Так у нас всё надувное - ракеты, рост экономики, бюджет. Я думаю, этим противника уже не запутать.
danko1 11 сентября 2018 | 11:15
marktretiy: Тол ько грабеж населения натуральный, да развал в стране всего.
kottigr1 11 сентября 2018 | 11:29
danko1: Цыгане в старину, продавая на ярмарках лошадей, по большей части полудохлых, изможденных кляч, подкрашивали их, надували их кузнечными мехами, а потом законопачивали им зады. Лошади, раздуваясь, принимали товарный вид. Так несознательные цыгане буквально надували бессознательных крестьян.
tvitov66 11 сентября 2018 | 11:39
kottigr1: теперь -то становится ясно какие C-300 и C-400 наши в Сирию поставили, которым мешает "кривизна Земли" - «ложные образцы вооружения и военной техники»
askol2016 11 сентября 2018 | 11:15
marktretiy: да и "выборы' у них такие же...
tvitov66 11 сентября 2018 | 11:41
askol2016: классика жанра: "И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние"(с)Жванецкий
olegleon 11 сентября 2018 | 11:09
не "надувные ракеты", а "ложные образцы". надувных ракет не бывает. если только в качестве детских шариков )))
testmeter 11 сентября 2018 | 11:21
olegleon: "ложные образцы надувных ракет" ///
Спасибо за уточнение. Так даже еще лучше. Недаром в русском языке "надувать" - это синоним "лгать". Неотъемлемая скрепа! А гиперзвуковой ядерный двигатель на них ложный, али надувной?
danko1 11 сентября 2018 | 11:28
testmeter: Мультяшный.
kottigr1 11 сентября 2018 | 11:26
olegleon: - Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст, но не куда хотелось бы.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный - из киоска "Союзпечать" .. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
polsan 11 сентября 2018 | 11:30
olegleon: Вы же верите в телевизор )) вот смотрите про надувные ракеты ))
https://www.youtube.com/watch?v=RmoeYlXL8Pg
lager23 11 сентября 2018 | 11:09
Дорого стране обходится паранойя плешегнома!
askol2016 11 сентября 2018 | 11:10
Не только ракеты надувные. У Рогозина есть и батут для запуска дырявых станций в космос
testmeter 11 сентября 2018 | 11:13
Джевеллины смеются...
mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 11:14
Весь мир содрогается от мощи нашей победоносной Красной Армии!
Солдаты агрессивного блока НАТО готовятся к массовой сдачи в плен.
sim202_ 11 сентября 2018 | 11:16
Главное - щёки надуть...
sim202_ 11 сентября 2018 | 11:16
Главное - щёки надуть...
sim202_ 11 сентября 2018 | 11:16
Главное - щёки надуть...
elloi 11 сентября 2018 | 11:17
Вопрос : будут ли применяться в российской экономике надувные российские рубли ?
askol2016 11 сентября 2018 | 11:20
elloi: а разве они сейчас не надувные? Правда, это по-научному называется волатильные
leonidrb 11 сентября 2018 | 11:32
askol2016: Короткая у Вас память. Они назывались ДЕРЕВЯННЫМИ.
elenaj1959 11 сентября 2018 | 11:21
Это они с помощью надувных ракет демонстрируют способность к стратегической переброске?
putin_itogy 11 сентября 2018 | 11:22
НАДУВНОЙ путен ТОЖЕ БУДЕТ ПРИМЕНЁН...?
elloi 11 сентября 2018 | 11:37
putin_itogy: Нет, говорят, что Путин не надувной. Но вот говорят, что Путин надувных любит. Идут слухи, что Путин подружился с надувной женщиной. И живут они теперь дуща в душу и ни скандалов, ни разногласий.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 11:22
Единственный поставщик воздуха в системы С-300 - ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". Очень дорогого воздуха поставщик единственный...
piter_ug 11 сентября 2018 | 11:24
А говорят, ещё щечки главнюку надувают, чтобы морщин не было видно.
remote456 11 сентября 2018 | 11:25
Надувные ракеты будут сопровождаться надувными военнослужащими.
stopkran1969 11 сентября 2018 | 11:34
В бой пойдут диванные войска на воздушных шарика? Смело. Надо полагать, китайские товарищи ответят запуском воздушных змеев, фаршированных пандами, а дружище Ын шарахнет на радостях из рогатки
mchappy 11 сентября 2018 | 11:35
Это какой-то позор!
ze_danil 11 сентября 2018 | 11:35
интересно, а как называется воинская часть, где стоят на вооружении надувные ракеты?
krestianin_067rus Михаил Никитин 11 сентября 2018 | 11:38
А надувной комсостав на трибунах?
seva1223 11 сентября 2018 | 11:41
Осталось только научить системы условного противника реагировать на надувные цели и победа в кармане!