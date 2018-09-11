Глава Хакасии назвал провокацией информацию о намерениях администрации президента добиться его ухода до второго тура
Глава Хакасии Виктор Зимин назвал провокацией информацию о намерениях администрации президента добиться его ухода до второго тура выборов. Об этом сам Зимин заявил радиостанции «Говорит Москва». «Некрасиво и неправильно предавать своих избирателей, убегать, как мальчишка», — сказал Зимин. При этом он подчеркнул, что если от Кремля всё же поступит директива снять свою кандидатуру, он это сделает.
На выборах 9 сентября «единоросс» Зимин набрал 32 процента голосов против 45 кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.
«Ведомости», ссылаясь на свои источники. Сообщили, что в администрации президента не питают иллюзий по поводу выборных перспектив Зимина и что в республике возникла сложная ситуация.
Комментарии2
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olegleon 11 сентября 2018 | 11:13
"что если от Кремля всё же поступит директива снять свою кандидатуру, он это сделает. "
а если от Следственного Комитета? а сотрудники ФСБ вообще директиву ему могут не показать, а просто санкцию на арест
danko1 11 сентября 2018 | 11:20
Это следует понимать так, что "утка" от Кремля с отзывом будет способствовать поднятию его рейтинга и голосов за него?
Как все начали, включая Путина, отмеживываться от ЕР, чтобы набрать голоса, то сейчас Путин способствует понижению рейтинга?