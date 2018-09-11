Глава Хакасии назвал провокацией информацию о намерениях администрации президента добиться его ухода до второго тура

Глава Хакасии Виктор Зимин назвал провокацией информацию о намерениях администрации президента добиться его ухода до второго тура выборов. Об этом сам Зимин заявил радиостанции «Говорит Москва». «Некрасиво и неправильно предавать своих избирателей, убегать, как мальчишка», — сказал Зимин. При этом он подчеркнул, что если от Кремля всё же поступит директива снять свою кандидатуру, он это сделает.

На выборах 9 сентября «единоросс» Зимин набрал 32 процента голосов против 45 кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

«Ведомости», ссылаясь на свои источники. Сообщили, что в администрации президента не питают иллюзий по поводу выборных перспектив Зимина и что в республике возникла сложная ситуация.