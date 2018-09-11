СМИ: Агентов ГРУ, возможно причастных к отравлению Скрипалей, опознал завербованный британской разведкой дипломат РФ
Агентов ГРУ предположительно причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей опознал завербованный британской разведкой российский дипломат. Это утверждает таблоид Daily Express и называет вербовку россиянина новым провалом ГРУ.
Дипломата, он работал в российском посольстве в Риме, британская разведка обрабатывала многие месяцы. И в итоге его удалось завербовать, это случилось после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Daily Express со ссылкой на источник в британской разведке. И называет позывной дипломата: Аполлон. Он долгое время также собирал секретную информацию о деятельности НАТО. Дипломата вскоре после химатаки в Солсбери вывезли в Британию, где он, как утверждает таблоид, дал исчерпывающую информацию и рассказал о «действующей международной шпионской сети Москвы». Когда у спецслужб появились фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, дипломат их опознал. Это было ещё в апреле, но службы безопасности обнародовали имена агентов ГРУ Петрова и Боширова только на прошлой неделе. Лондон выжидал несколько месяцев с целью проследить маршруты, связи и действия этих людей не только на территории Британии. Но после инцидента в Солсбери они никуда из России не выезжали. Хотя до этого не раз летали в Европу, отмечает газета.
К отравлению Скрипалей по данным другого издания Mirror могут быть причастны шесть россиян. Они входили в группу так называемых «чистильщиков», большинство по данным издания отслеживало перемещение экс-полковника ГРУ.
Комментарии44
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mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 11:05
К этому предателю тоже отправят целую бригаду "чистильщиков" с новичком?
А где гарантии, что британцы не завербовали очередного предателя, который их всех раскроет?
И так до бесконечности.
kotbajune 11 сентября 2018 | 11:06
А как в посольстве в Риме оказались сов. секретные данные из ГРУ в Москве?
Такое невозможно!!!
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 11:16
СМИ: Агентов ГРУ, возможно причастных к отравлению Скрипалей, опознал завербованный британской разведкой дипломат РФ...
Их сдал работник российского посольства Риме, англичане наверное думают, что русские все друг друга знают? Это похоже на историю, как какой-нибудь незнакомый человек, с которым ты разговорился в самолёте или поезде, спрашивает тебя кто ты по национальности и ты ему, к примеру, отвечаешь что ты еврей, а твой попутчик, уверенный что все евреи должны знать друг друга, он тебе говорит: "Ты случайно Абрама Айсберга не знаешь, служил со мной в одном батальоне, конченая был мразь и ублюдок?".
danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:20
kotbajune: где бабка данко1 спец по агентам?
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 11:21
Когда у спецслужб появились фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, дипломат их опознал...
Это агония русофобской болезни Терезы Мэй, скоро она умрёт от своего яда.
danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:23
rpmcmurphy: ведь Бориса Джонсона уже наверное в психушку отправили, вроде, наверное, вероятно. Бабка данко1 на подходе.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 11:27
danko_dirka:
Данко-перданко нарисовалась, спец по агентам ГРУ, внизу ветки скромно отписалась.
danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:29
rpmcmurphy: я видел. Наверное она обосцалась в ветку вставляйся. Позор переживать и смех публики у бабки силёнок не хватило.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 11:32
danko_dirka:
Думаю она тебя боится. Не хочет чтобы её на всеобщее обозрение выставлял.
vvietham 11 сентября 2018 | 11:34
пока таблойды рассказывают, как они имеют доступ к сов. секретной информации о ГРУ, Ми-6 и ЦРУ заметают следы
В Киеве найден мертвым инструктор Грузинского легиона, причастного к расстрелам Небесной сотни
zemljanka 11 сентября 2018 | 11:27
Уровень тупизма лилипутина с обслугой растет...
Не по дням, а по часам и секундам.
come_on 11 сентября 2018 | 11:39
rpmcmurphy: Дипломат РФ, как и СССР в свое время - это почти наверняка еще и ГРУшник по совместительству. Его национальность тут ни при чем, не суди по себе о людях, нацик.
lager23 11 сентября 2018 | 11:22
kotbajune: А как в посольстве в Риме оказались сов. секретные данные из ГРУ
///////
Кто вам это сказал?
Не путайте содержимое головы офицера разведки и посольство.
kotbajune 11 сентября 2018 | 11:25
lager23:
В посольствах не бывает оперативников ГРУ.. это вы путаете.
seva1223 11 сентября 2018 | 11:37
mikhail_spb_: Можно говорить по обратные гарантии, патриотические лозунги не действуют на людей видевших как загнивает запад, и соли они успели перевести туда "пенсию", то им только дай повод легализоваться из великодержавной помойки.
olegleon 11 сентября 2018 | 11:06
да у нас каждый дипломат знает в лицо всех агентов ГРУ!
даже повар в посольстве по именам и званию их знает
ostapbey 11 сентября 2018 | 11:12
olegleon: а потому что у тебя в Мухососранске опять дожди.
Ну а на Брайтоне хорошая погода...
...
Да и ты не против сдать своих коллег по Ольгино ..
И по старому курсу 11.80.
Но не рублей .
А $$$$...
даже..
timwlad90 11 сентября 2018 | 11:26
ostapbey: olegleon: а потому что у тебя в Мухососранске опять дожди.
Ну а на Брайтоне хорошая погода...
...
Да и ты не против сдать своих коллег по Ольгино ..
И по старому курсу 11.80.
Но не рублей .
А $$$$...
даже..
---------------------
Ну вообще то писать сейчас о завербованных в посольствах агентах которые сразу рассекретились и переехали в Лондон,это напоминает открытие фирмы "рога и копыта".
К которой ты и относишься ostapbey симулируя какую то там деятельность всерьёз полагая что изрыгаемый твой бред кто принимает за нечто разумное.
У тебя лайки твоими колерами по цеху "рога и копыта" выставлены.
olegleon 11 сентября 2018 | 11:26
ostapbey: ты всё никак не можешь прекратить истерить после провала акции Навального? ну смирись с тем, что на его акции мало кто ходит ))
ostapbey 11 сентября 2018 | 11:33
olegleon: истерить по поводу НЕВЫПУСКА ПАРА из законопаченного котла??
Да ты тупее самого .timwladа на 90 процентов превышая!!!
Даже..
ostapbey: olegleon:
zx48k 11 сентября 2018 | 11:14
olegleon: Все проще - многие дипломаты и есть агенты ГРУ.
olegleon 11 сентября 2018 | 11:24
zx48k: и они все поголовно знают друг друга. т.е. те, кто работает в итальянской резидентуре знает всех сотрудников ГРУ и знает кто им отдаёт приказы.
ну да, про секретность же в ГРУ ничего не знают. а рассказы про ячейки, чтобы не было всеобщего провала, это голливудские сказки.
и кстати, он агент британской разведки и бывший агент ГРУ. и вот такие "агенты" и должны "понюхать Новичок"
ostapbey 11 сентября 2018 | 11:37
olegleon: ты обижен на службы, что они тебя в завклубы не взяли??
Да мало что в завклубы, так и в киномеханики!!!!!и то ты не прошел по конкурсу..
А ведь окурки ты подбирал тщательно..следов моли не оставлял..
Даже..
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 11:25
zx48k:
Допустим, и что это значит, что все агенты ГРУ друг друга знают? Тогда может все менты друг друга знают, все офицеры МО РФ друг друга знают, все пожарные друг друга знают, все таможенники знают?
danko1 11 сентября 2018 | 11:25
zx48k: Не многие, а больше половины.Меньшая часть реально числятся дипломатами, но и они напрямую работают с ФСБ.
Даже в СССР было так.
danko_dirka 11 сентября 2018 | 11:27
danko1: и все данки из маями друг друга знают.
timwlad90 11 сентября 2018 | 11:29
zx48k: Все проще - многие дипломаты и есть агенты ГРУ.
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И так же ЦРУ,МИ ,Массада,БНД ... В общем сколько стран столько и посольст наполненные шпионами и разведчиками.
И все СМИ это сплошь полевые агенты и подпольщики партизаны которые продаются всем.И потому во всех странах презираемы как помойный отброс .
ostapbey 11 сентября 2018 | 11:40
timwlad90: вот поэтому у запрещенных игиловцев государственным языком является твой.
Все приказы на нём, так и хрен с ним...
Но денежные ведомости у начфина казначей выписывает на русском языке с рублями!!!
Обидна же, говорил и тебе Саахов из соседнего района Кавказа даже??
venq 11 сентября 2018 | 11:13
мозги с утра уже в кашу. 4,6,дипломат. где ты эхо-блоггер дока по разведкам - лезь на эхо стену скорее. подводи итог! :D
marktretiy 11 сентября 2018 | 11:14
То ли ещё будет ... Сдавать будут - только мешки подставляй. Надувной патриотизм перестаёт работать. Любовь к правящим чекистам настоящей быть не может. А стране, любовь к которой нами впитана с молоком матери, с чекистами всё равно не по пути.
ematveev 11 сентября 2018 | 11:17
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"...И в итоге его удалось завербовать, это случилось после отравления в Солсбери..."
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Логика этого неназванного дипломата была, видимо, такая: "О, одного предателя отравили! Раскроюсь-ка и я тоже!"
В Британии у следователей совсем все плохо с фантазией, видимо?
don_ballon 11 сентября 2018 | 11:24
ematveev: С фантазией хорошо у Лаврова и Небензя, а британские следаки высокие профессионалы. Преступление раскрыто, собственно, осталось подчистить детали и мелочи. Блестящая работа. Натыкали мордой в говно обладателя венгерской семейки.
grazschdanin 11 сентября 2018 | 11:22
опознал завербованный британской разведкой российский дипломат. Это утверждает таблоид Daily Express
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Ой... английские спецслужбы вербуют дипломатов?!
А вот здесь совсем стыдно стало за "свободную и демократическую" Англию.
venmud 11 сентября 2018 | 11:25
"Но после инцидента в Солсбери они никуда из России не выезжали."
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ИхНигдеНет теперь на "заслуженном отдыхе" и оттуда, сверху с тоской наблюдают за разрушением цивилизованным сообществом результатов труда всей их земной жизни.
hiryrg 11 сентября 2018 | 11:26
"Чистильщики" облажались...Это же надо так!
glotov 11 сентября 2018 | 11:27
Клюква все развесистей. Если бы я такую муру сочинил, мне было бы неловко от стыда.
trippel 11 сентября 2018 | 11:31
это британцы отводят удар от крота в москве
drgonish 11 сентября 2018 | 11:31
[К отравлению Скрипалей по данным другого издания Mirror могут быть причастны шесть россиян.]
Да-да. Чтобы помазать дверную ручку нужен целый взвод шпионов.
tomorrow_never_knows 11 сентября 2018 | 11:32
MI6 пора выпускать 007-ых против ГРУшных нольнольиксов!
deathmorozz 11 сентября 2018 | 11:38
Видимо эти западные так сказать аналитики судят о нашей стране категориями 90-х . мол разруха , на все согласные и т.д. Но Россия как страна и общество давно ушли вперед . И самому молодому ГРУшнику сегодня лет 60-80. Если бы кто и занимался такими операциями из наших ,так это СВР но никак не ГРУ .
agamasat 11 сентября 2018 | 11:39
получается так, что разоблачение бандитов и убийц связано не с нашей "светлой и прекрасной" родиной...)
vryboj 11 сентября 2018 | 11:40
Опять одни слова
srk2658lu 11 сентября 2018 | 11:42
В Воскресном вечере с Соловьёвым присутствующие несли такую "пургу", что стало понятно: нечем крыть, Расея в жопе...
eyjafjallajoekull 11 сентября 2018 | 11:43
Я так понимаю, тролли вылезшие в комментах никогда не моют руки после туалета (ОЧЕГМ)?