В России официально стала доступной популярная игра «Покемон go»
Компания «Ниантик» пока не сообщала о выходе игры, однако пользователи получили соответствующее письмо сегодня утром. Некогда популярную игрушку, предлагающую ловить «покемонов» на местности, можно скачать в магазинах мобильных предложений.
Мировая премьера «Покемон go» состоялась в июне 2016 года. Она быстро завоевала популярность во всём мире.
Комментарии5
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alex_0049 11 сентября 2018 | 10:59
..это хорошая новость для тех кто из детства вылезти не может.......
..всегда с сожалением смотрю на взрослых дяденек с упоением носящихся на скейтбордах.....
...мир несовершенен........, ..и кто то не может найти в нём применения для себя......
..вот и носятся как дети с игрушками..................
oldpartizan 11 сентября 2018 | 11:04
не прошло и два года))))
wasielna 11 сентября 2018 | 11:08
Это правильно. Дурака должно быть видно сразу.
А в резюме можно добавить в доказательство адекватности: "не делаю селфи и не играю в покемонов".
zloy_sok 11 сентября 2018 | 11:12
Непрошло и 100 лет.
parasuk_ 11 сентября 2018 | 11:12
Полицаям эта игра тоже нравится. Ловят покемонов-навальнят и сажают их