В России официально стала доступной популярная игра «Покемон go»

Компания «Ниантик» пока не сообщала о выходе игры, однако пользователи получили соответствующее письмо сегодня утром. Некогда популярную игрушку, предлагающую ловить «покемонов» на местности, можно скачать в магазинах мобильных предложений.

Мировая премьера «Покемон go» состоялась в июне 2016 года. Она быстро завоевала популярность во всём мире.