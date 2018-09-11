Надувные ракеты «Искандер» и системы С-300 будут применяться в ходе учений «Восток-2018»
Как сообщает пресс-служба Минобороны, «ложные образцы вооружения и военной техники» признаны запутать условного противника.
Напомним, крупнейшие в современной истории учения начались сегодня на Дальнем Востоке. В них участвуют около 300 тысяч военнослужащих.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ematveev 11 сентября 2018 | 10:35
Красавцы.
Я бы еще макеты сделал с нарушениями законов аэродинамики. США вообще бы голову сломали.
arye_11 11 сентября 2018 | 10:39
ematveev:
Сломать голову может только голову имеющий.
Изначально безголовые, то есть власти российские, сломать не могут ничего. По определению.
zdes_vam_ne_tut 11 сентября 2018 | 10:43
arye_11: я вот тоже не поняла: как можно запутать "условного противника", если в роли этого противника свои же? Т.е. они своих за полных идиотов считают?
forum_participant 11 сентября 2018 | 10:54
zdes_vam_ne_tut: arye_11: может полный идиот тот кто ничего не понял?
balamuto 11 сентября 2018 | 11:00
Расконсервировали со стратегических запасов.)))
huyt 11 сентября 2018 | 10:47
arye_11: edyunia: А может Шойгу тоже надувной ?
huyt 11 сентября 2018 | 10:36
А потом и надувные танки и надувные пушки. Может даже и надувные самолёты. Даже и тут жульничает преступная единороссовская власть. Не говоря уже про жульничество на выборах.
edyunia 11 сентября 2018 | 10:41
Приоденьте Шойгу Чингиз-ханом, тогда гейропейцы поумирают от ужаса.
glotze7 11 сентября 2018 | 11:01
Скорее, от смеха.
curhatuy6 11 сентября 2018 | 10:42
Предательство!!! Раскрыли гос. тайну! Опубликовали структуру мозгов нашего генералитета:)))
zdes_vam_ne_tut 11 сентября 2018 | 10:45
curhatuy6: ну какая же это гос.тайна? Скорее, секрет Полишинеля...
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 10:49
Так Путин всех уже надул! Зачем дуть "искандеры"? Контрольный "пук"?
agriment 11 сентября 2018 | 10:50
"Надувные ракеты..."
- Во дОжили.....
НАНОтехнологии, однако - сплошное надувательство.
gadbatat 11 сентября 2018 | 10:51
надувные ракеты искандер, надувной системы С-300, будут применяться в ходе надувных учений "Восток-2018",
заявил надувной президент...
zolingen 11 сентября 2018 | 10:57
Сдается они вообще все надувные.
glotze7 11 сентября 2018 | 11:13
zolingen: Правильно, а бабки по виолончелям и домам в США. Для деток, для ненадувного будущего.
venmud 11 сентября 2018 | 11:01
"Надувные ракеты «Искандер»,
==========================================================
Вот тут без рогозинской дрели не обойтись.
askol2016 11 сентября 2018 | 11:07
А воздуха хватит, чтобы накачать всю российскую технику?
nikolaitschi 11 сентября 2018 | 11:09
Из всех стратегических целей проведения данных учений реальной выглядят только
возможность заработка на поставке горючего и получения орденов надувальщиками Искандеров.
klukvik 11 сентября 2018 | 11:12
не «Восток-2018», а "Кондом 2018"
aleks 11 сентября 2018 | 11:16
klukvik: Блеск! В точку!)))
buzukin1906 11 сентября 2018 | 11:13
Замечательно! Сказали - надувные, поставят - настоящие :) А на носу - возвращение законной власти на бывшую Украину со всеми цирковыми нумерами.
Эй, там, на той стороне! Чешите репу! Берегите жопу!
ostapbey 11 сентября 2018 | 11:17
buzukin1906:у тебя и шапки кончились????
Собираешься за шапками выслать Януковича??
Но почему тогда учения на ВОСТОКЕ?
Украина же на западе!!!
Не держишь ты нос по ветру..
Кстати, так у тебя где нос??
В какой части организма России?
Под гимностеркой даже??
buzukin1906 11 сентября 2018 | 11:22
ostapbey: Шо - забздел? Правильно делаешь! Вот-вот вам кой-чего вывернут мехом наружу. И вашим инструкторам тоже достанется.
askol2016 11 сентября 2018 | 11:25
buzukin1906: украинцам, на случай войны с Россией, джавелины не нужны. Достаточно вооружить каждого бойца шилом
ostapbey 11 сентября 2018 | 11:21
.......Беглый Азаров внезапно стал «экспертом» по украинскому языку на российских каналах
29/08/2018 - 8:53
Пропагандисты с телеканала «Россия 1» для очередного сюжета, посвященному украинскому языку, решили пригласить в качестве «эксперта» Николая Азарова.
Об этом сообщает Политека.
Российские журналисты решили посвятить очередной сюжет Украине, а именно новой инициативе Минобразования о смене украинского правописания. В выпуске говорится о том, что данный шаг является продолжением процесса декоммунизации, так как он направлен на отдаление от Российской Федерации.
При этом, пропагандистская машина Кремля уверяет зомбированных зрителей в том, что новое правописание возвращается к правилам украинского языка, разработанного в 1929 году Азаровым.
Который Пахло даже.
buzukin1906 11 сентября 2018 | 11:41
ostapbey: Слышь, по новому правописанию тебя не фуфлом будут именовать, а вовсе тутлом :) Эй, тутло! Тупое тутло :)
demosua 11 сентября 2018 | 11:34
путают условного противника, а реальный над ними смеётся...