Надувные ракеты «Искандер» и системы С-300 будут применяться в ходе учений «Восток-2018»

Как сообщает пресс-служба Минобороны, «ложные образцы вооружения и военной техники» признаны запутать условного противника.

Напомним, крупнейшие в современной истории учения начались сегодня на Дальнем Востоке. В них участвуют около 300 тысяч военнослужащих.