Минтранс поддержал законопроект о помещениях для курения в так называемых «чистых» зонах аэропортов
Об этом говорится в ответе первого зам.главы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос автора законопроекта депутата Сергея Боярского. ТАСС приводит выдержки из письма, в котором говорится, что из-за отсутствия курилок пассажиры вынуждены нарушать запрет на курение, что ухудшает положение некурящих граждан. Кроме того, российские аэропорты оказываются в невыгодном конкурентном положении по сравнению с зарубежными, где курительные комнаты выступают в качестве важной дополнительной услуги, отмечает заместитель министра.
Комментарии1
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puli2_4 11 сентября 2018 | 11:06
Да и вообще я как курящий человек , который легально покупает не запрещенный товар , требую соблюдения моих прав и считаю , что места для курящих должны быть везде , особенно в ресторанах, барах и кафе . Что за ресторан где нельзя курить.