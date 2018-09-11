Минтранс поддержал законопроект о помещениях для курения в так называемых «чистых» зонах аэропортов

Об этом говорится в ответе первого зам.главы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос автора законопроекта депутата Сергея Боярского. ТАСС приводит выдержки из письма, в котором говорится, что из-за отсутствия курилок пассажиры вынуждены нарушать запрет на курение, что ухудшает положение некурящих граждан. Кроме того, российские аэропорты оказываются в невыгодном конкурентном положении по сравнению с зарубежными, где курительные комнаты выступают в качестве важной дополнительной услуги, отмечает заместитель министра.