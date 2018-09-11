Участие России в работе ПАСЕ будет зависеть от решения о полномочиях национальных делегаций

Участие России в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет зависеть от решения о полномочиях национальных делегаций. Об этом, открывая осеннюю сессию Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что российская сторона уже несколько лет настаивает на внесение в Регламент норм, которые не допускали бы лишения прав национальных делегаций.