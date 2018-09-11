Участие России в работе ПАСЕ будет зависеть от решения о полномочиях национальных делегаций
Участие России в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет зависеть от решения о полномочиях национальных делегаций. Об этом, открывая осеннюю сессию Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что российская сторона уже несколько лет настаивает на внесение в Регламент норм, которые не допускали бы лишения прав национальных делегаций.
Комментарии4
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skull___ 11 сентября 2018 | 10:44
Нефиг деньги тратить на самую никчемную организацию в мире...
Пусть в этом ПАСЕ-ОТСОСЕ шумеры с прибалтами друг друга облизывают.
timwlad89 11 сентября 2018 | 11:01
skull___: Нефиг деньги тратить на самую никчемную организацию в мире...
Пусть в этом ПАСЕ-ОТСОСЕ шумеры с прибалтами друг друга облизывают.
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Ну так российская интелегенция ездит в Евросоюз как на дачу и на тусовки и им надобно участвовать для обеспечения своего статуса члена клуба в Евросоюзе во всех европейских представительских общественных организаций.
Однако мещанская душонка продажности мешает российским интеллигентам взять за горло дегенератов в этих клубах.
Так что дело не в ПАСЕ,а в продажности российской паскудной алчной интеллигенции .
У себя интелегенция ничего создавать не желает,но хочет на готовенькое не желая при этом замечать что всё это обилие стоит на гулаговской диктатуре власти капитала которая и гнобит этих продажных скотов интеллигентов.
Так что в России надо решать интеллигентский вопрос как запад решает еврейский вопрос чтобы добиваться развития,но не пребывания в обломовщине обеспечивая доходами для развития ухода денег в развитие гулаговских диктатур какие устраивает запад регулярно для усмирения мещанской алчности интеллигентов просто истребляя их как скотов.
Так что России надобно самим заниматься домашним заданием и решать проблему интеллигентской алчности.И тогда и делегации из России будут на равных во всех клубах Европы.
К стати,США накладывает санкции на Гаагский международный трибунал и грозит арестом и преследованием всех судей,прокуроров и адвокатов коли те вздумают открывать или принимать дела против граждан США.
Так что евросоюзовцы теперь будут по сговорчивее чтобы обеспечивать себе безопасность не складывая все яйца в американскую корзину.
olegleon 11 сентября 2018 | 10:49
опять депутаты хотят в Европу кататься за счёт российских пенсионеров!
jblack2 11 сентября 2018 | 11:04
На хрена нужна нам эта организация?
Пусть лучше сами решают свои дела с беженцами и занимаются правами пидо... LGBT.