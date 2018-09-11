Агентов, причастных к отравлению Скрипалей, удалось раскрыть благодаря перебежчику из российского посольства в Риме

Агентов, которые причастны к отравлению Скрипалей, удалось раскрыть, благодаря агенту перебежчику из российского посольства в Риме. Об этом сегодня пишет британский таблоид «Дейли экспресс», который ссылается на не названный источник в разведке. По его данным, российский дипломат на самом деле занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО. Он был завербован агентом британский спецслужб.