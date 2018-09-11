Агентов, причастных к отравлению Скрипалей, удалось раскрыть благодаря перебежчику из российского посольства в Риме
Агентов, которые причастны к отравлению Скрипалей, удалось раскрыть, благодаря агенту перебежчику из российского посольства в Риме. Об этом сегодня пишет британский таблоид «Дейли экспресс», который ссылается на не названный источник в разведке. По его данным, российский дипломат на самом деле занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО. Он был завербован агентом британский спецслужб.
Комментарии51
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mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 10:35
Кругом измена и предательство!
Нацдилеру всё тяжелее пахать на галере.
tvitov66 11 сентября 2018 | 10:39
mikhail_spb_: боюсь что Западу нужно срочно увеличивать производство флаконов для духов, а за нами не заржавеет
alex_0049 11 сентября 2018 | 10:44
tvitov66:
..ещё один претендент.........., ..то же ведь съест вконце
концов неправильную булочку............
alex_0049 11 сентября 2018 | 10:50
..похоже в органах идёт чистка..............
..неуверенные в своей нераскрываемости сваливают как крысы с корабля........
..боятся что не смогут воспользоваться тем ради чего родину продали............
pionerka Зинаида Сацкая 11 сентября 2018 | 10:59
alex_0049: Как же так, алекс? Правительство изо всех сил отрицает нашу причастность к отравлениям, а вы "тоже съест неправильную булочку".
kotbajune 11 сентября 2018 | 11:04
А как в посольстве в Риме оказались сов. секретные данные из ГРУ в Москве?
Такое невозможно!!!
alex_0049 11 сентября 2018 | 11:23
pionerka:
..наверное следовало бы как у высоцкого "зин а зин а может лучше сразу в магазин"..........
..но вам сделаю исключение............ -- ..когда захватили танкер "туапсе" америкаецы тоже отрицали свою причастность............
..обычная мировая практика...........
alex_0049 11 сентября 2018 | 11:25
pionerka:
...добавлю ещё , что судеб человеческих попереломали они тогда целую кучу..............
b522 11 сентября 2018 | 11:00
tvitov66: Судя по динамике падения российской валюты, скоро всю Россию можно будет купить за пару долларов. За нами не заржавеет?
merelymy 11 сентября 2018 | 11:04
Кто-то просверлил в галере дырку,... и сверлят и сверлят, а чего сверлят.
Отдать концы.
elloi 11 сентября 2018 | 11:04
mikhail_spb_: Да, думаю, что Вы правы. Но вот обсуждаемая новость , думаю, ложная. Информацию об отравителях Скрипалей, думаю, Западу слили из самого что ни есть руководства российских спецслужб. Т.е. в руководстве российских спецслужб, думаю, полным полно агентов Запада.
skull___ 11 сентября 2018 | 10:39
Дипломат знает киллеров ГРУ?
Херня.
gennady_77 11 сентября 2018 | 10:50
skull___: пригожинский ватник знает, что может знать дипломат? херня в кубе.
sagen 11 сентября 2018 | 10:59
gennady_77: Нет, если знает, то это свидетельство более глубокой деградации спецслужб. Зачем ему сообщать такие сведения?
Мужья почти все не знают, с кем их жены в обеденное время общаются, а в данном случае другая страна, другие цели. Ничего общего. А чего могли ждать англичане, когда вывезли этого агента? Понятно, что Россия тут же заморозила всё, о чем он мог знать. Ничего не понимаю, они что, делают все в прямом смысле, как Путин, через одно место?
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 11:11
sagen: // А чего могли ждать англичане, когда вывезли этого агента? Понятно, что Россия тут же заморозила всё, о чем он мог знать. //
Агент слил бритам инфу об участниках киллерской бригады и организаторах убийства.
Как это можно заморозить?
Теперь вопрос в расширенном смысле: как можно заморозить уже состоявшиеся события?
demosua 11 сентября 2018 | 11:39
sagen: просто "дипломаты" поголовно (почти) шпионы. Эти ведомства, безусловно, делают одну работу и постоянно пересекаются...
skull___ 11 сентября 2018 | 11:07
gennady_77: может стецевская прокладка меня просветит, как списки ГРУ у любого дипломата на столе лежат?
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 11:18
skull___: // может стецевская прокладка меня просветит, как списки ГРУ у любого дипломата на столе лежат? //
Так и быть, пригожинская портянка, окажу тебе скорую умственную помощь.
Для начала, это был не "любой дипломат", а особенный.
Но в любом посольстве Роисси есть агенты ГРУ, работающие под дипломатическим прикрытием - сабжевый "дипломат" именно таковым и был.
Походу карьеры их перетасовывают по разным странам, а могут и отозвать (считается понижением) и тогда этот грушник будет служить на родных просторах.
Это своего рода замкнутая каста, но внутри друг о друге знают многое.
Вот такого агента бриты и вербанули, и он всех сдал.
Уже дошло или ещё добавить?
fessgray 11 сентября 2018 | 10:53
skull___: сторонников у преступной власти всегда мало ... это цепных псов в росгвардии хоть отбавляй, а спецагентов всегда мало. Так что легко могу знать друг друга в лицо.
Тем более ты тупой как все тролли и тебе простительно, но в новости же сказано, что " российский дипломат на самом деле занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО". То есть это была такая легенда, что он дипломат. Сбор разведданных не поручают дипломатам :-)
vinidbi 11 сентября 2018 | 10:55
skull___: Скуллящее___ пригожинское чмо- херня это ваше случайное появление на это свет!!!
grashupfer 11 сентября 2018 | 10:59
skull___: Ты угадал. Тока слегка опечатался - Херея. Херея Кассий. Стопроцентное избавление от императоров с поехавшим чердаком. Причём - из ГРУ. Опять таки, согласно традиции)
lager23 11 сентября 2018 | 11:00
skull___: в посольстве настоящих дипломатов может быть меньшинство...
kara 11 сентября 2018 | 10:40
а нам говорят про 11000 часов видео
кто то врет
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 10:44
Одно другого не исключает, просто искать проще, если знать, что именно ищешь.
dvdd 11 сентября 2018 | 11:02
luger_max_otto: портянки лишены логики. Вернее, их логика строго ограничена методичкой.
sagen 11 сентября 2018 | 11:05
luger_max_otto: Да не так. Отравителей вычислили, конечно, по камерам наблюдения, проследили весь их путь до посадки в самолет. А уже потом показали этому предателю - знаешь? Да, знаю, вместе повышали квалификацию тогда-то на курсах ГРУ. Этого зовут Вася, а этого Коля... Как-то так. Так что он их не выдал, а опознал по предъявлению.
accyapa 11 сентября 2018 | 10:56
kara: "а нам говорят про 11000 часов видео
кто то врет?"
Врёт старая карга, которая уже через несколько часов после отравления, устроила припадок в парламенте. Заставила кучу стран выслать Русских дипломатов и рассчитывала заполучить к себе чемпионат мира.
А сообщение о кроте в Риме, наоборот рушит версию убийства.
Скорее всего Петрова и Смирнова Британская разведка использовала в тёмную. Подкинули информацию для посещения Солсбери. Городок-то для ГРУ интересный - куча народу работает на заводе по производству хим оружия. 3 и 4 марта агенты городок посетили. Под это дело МИ6 Скрипалей и траванула.
С чемпионатом мира не прокатило, а "союзничков" построить получилось. И уже всякие насекомые, типа Венгрии, Греции, Словакии, Италии, Кипра, Австрии, Мальты..., вякать про отмену санкций перестали.
starsbo 11 сентября 2018 | 10:42
Скрипалю отомстили за за то , что он осуществил их мечты....
olegleon 11 сентября 2018 | 10:44
а потом спрашивают "почему русские отравили?"
да вот потому, чтобы и не было перебежчиков.
trustme 11 сентября 2018 | 10:44
Обломс. Путин разбрасьівает крьісиньій яд по Європе, а потом танцеє и дарить розьі Меркельшам, а те делают ему книксен
zik14 11 сентября 2018 | 10:45
Каженный агличанин знает, шо все русские - хакеры, шпиены или дипломаты. Равно как и наоборот, каженный хакер, шпиен и дипломат - русский)))
glotov 11 сентября 2018 | 10:46
Автор детектива включил в свою писанину новый мифический песонаж.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 10:46
"Береза тупица, дуб осел, речка кретинка, облака идиоты. Лошади предатели".
Володь, суши весла! Давай, на пенсион!
allasc 11 сентября 2018 | 10:47
всех не отравите :))))
kryimzdick 11 сентября 2018 | 10:50
Какие космодромы, такие и шпионы. А чего вы хотели? Дураки лучше дорог не могут быть по определению.
nikolaitschi 11 сентября 2018 | 10:51
Судя по тому, что формула вещества, использованная при отравлении Скрипалей была заранее известна и о возможности его применения скорее всего были предупреждены, складывается впечатления, что огромное число силовиков толкается локтями в очереди на продажу секретов.
piter_ug 11 сентября 2018 | 10:51
Ерунда!
Такого не может быть, чтобы в каждом посольстве знали убийц.
Если это перевербованный, то гораздо выше сидящий.
fessgray 11 сентября 2018 | 10:51
в ФСБ такие: угу в Риме? Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога ... (с) Агата Кристи
Короче ждем новостей про сердечный приступ перебежчика :-)))
marinters 11 сентября 2018 | 10:52
Против лома нет приема. Если нет другого лома.
vladimirgornitsky 11 сентября 2018 | 10:52
В Daily Express написано, что беглый российский шпион сообщил и подлинные имена российских агентов, организовавших покушение на Скрипаля, и их данные. Провал, конечно, чудовищный, и в самое неподходящее время. Вообще список предателей из числа советских/российских разведчиков впечатляет - там больше 80 человек. Не уверен, что какая-либо другая разведка мира может соперничать с Россией по числу предателей. Но этот побег, наверно, самый чувствительный.
glotov 11 сентября 2018 | 11:10
vladimirgornitsky: Что же он, падла, раньше не предал, до покушения?
lager23 11 сентября 2018 | 10:56
Бриты лапшу на уши вешают, прикрывают кротов в Кремле, где всё продаётся включая совесть!
vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 10:58
Ай-я-яй, как можно было предать Родину!
Ведь она так заботилась о нём!
dvdd 11 сентября 2018 | 11:00
Строя политику на продажности, глупо предполагать, что твои "подданные" не продадутся подороже "врагу".
buzukin1906 11 сентября 2018 | 11:01
Лживая сучка Тереза, премьер-министр лживого королевства, обосралась окончательно, аж по самые уши! Новая версия сказки о храбром отравленном портняжке - шестеро травят, один сдает :) Ну это уже и вовсе ни в какие ворота не лезет! Это уровень "доказательств" рыжей Юли, той самой, которой прическу говнецом обработали :) Вот и воняют...
come_on 11 сентября 2018 | 11:03
Сдал таки бандитов, стукачок, дурилка картонная.
skier64 11 сентября 2018 | 11:04
для полного трагикомизма действа надо было бы и бутылочку использовать от духов "Красная Москва"!
wasielna 11 сентября 2018 | 11:04
Забавная жисть у этих шионов-разведчиков. Но грязная, с подлецой.
skier64 11 сентября 2018 | 11:13
wasielna:
"О чем еще говорят мужчины"
Лев Толстой
- А руки вымыть после уборной?
Сотрудник Боря (у которого была «пятёрка» по физике)
- Я - кадровый офицер! На хрена мне руки мыть, когда они у меня всегда чистые? И голова холодная. И сердце горячее!
citizeneco 11 сентября 2018 | 11:09
Не похоже на правду, где Рим и где Лондон? Возможно, таким образом, английские спецслужбы просто дают сигнал российским дипломатам и разведчикам, чтобы они активнее к ним бежали, а то Гордиевский уже состарился и им нужна актуальная секретная информация.
askol2016 11 сентября 2018 | 11:13
Нашелся честный и порядочный человек!