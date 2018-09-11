Доллар упал при открытии торгов на 40,25 коп., до 70,16 руб
Доллар упал при открытии торгов на 40,25 коп., до 70,16 руб. Рубль вырос к бивалютной корзине.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Доллар упал при открытии торгов на 40,25 коп., до 70,16 руб. Рубль вырос к бивалютной корзине.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapbey 11 сентября 2018 | 10:13
Шаг вперед ..два назад..(с)
olegleon 11 сентября 2018 | 10:14
медведь в лесу сдох! Эхо сообщило о падении доллара!!!
если так и дальше пойдёт, то может Эхо себе скоро позволит критиковать власти Британии, а со временем, ну может же быть чудо, и власти США позволит критиковать )))
valya24 11 сентября 2018 | 10:18
olegleon: с учётом того, что "Эхо" часто сообщает об укреплении рубля - скоро все медведи передохнут - и кто же тогда будет представлять Россию на международном уровне наряду с водкой и балалайкой?!
prutkov100 11 сентября 2018 | 10:37
Что-то как то скромно упал на 40,25 коп. Обычно раньше писали - рухнул в таких случаях ))))
polsan 11 сентября 2018 | 10:19
olegleon: какой же Вы врун! )) Вы, каждый день на ЭХЕ, чтобы врать, но вас уж много лет не банят, вот что должно Вас удивлять и настораживать! ))) Вас используют?! ))))))
snikkersnepper 11 сентября 2018 | 10:24
olegleon:
Да ладно. Раз в год ̶и̶ ̶п̶а̶л̶к̶а̶ ̶с̶т̶р̶е̶л̶я̶е̶т̶ и Эхо расскажет о ВЫХОДЕ американского эсминца из Черного моря (а не только о входе).
А неплохо так скатился, кстати.
Главного все равно нет - нет даже попытки осмысления причин курсовых пертурбаций и их связи с реальной экономикой (в том числе мировой). Как вдолбили себе одну схему "Путин сделал так, что доллар растет, поэтому экономика валится", так с нее и не слазят. Щас, конечно, можно было бы обратный силлогизм замутить, но хомячки умные - придумают что-нибудь, чтобы отвертеться.
tvitov66 11 сентября 2018 | 10:36
snikkersnepper: ващето любой трейдер вам скажет что это обычная коррекция, перед очередным "Рывком" - посмотрите на график любой валюты или акций и убедитесь что плавного постоянного изменения стоимости не бывает. Главное это тенденция, а она пока что однозначна
dorin1987 11 сентября 2018 | 10:37
snikkersnepper: /нет даже попытки осмысления причин курсовых пертурбаций и их связи с реальной экономикой / - А зачем? Что бы что? Населению хватает простого - рубль упал - это враги гадят от зависти, рубль вырос - это царек РФ поднатужился, и поднял его с колен на зависть врагам. Все.
polsan 11 сентября 2018 | 10:46
snikkersnepper: "ещё одни" совсем неглупый фальсификатор, что среди троллей редко встречается, якобы вещает из -за пределов родной РФ, или с того же компа, но с другим IP?! ))
Хочу Вам заметить, что те, у кого нет аккаунта на ЭХЕ, читают редко ваши комментарии, а те у кого есть аккаунт на ЭХЕ, тоже редко, потому, что знают уже давно, что вы за птица! ))
Для кого Вы стараетесь?! ))
lager23 11 сентября 2018 | 10:15
Зато инфляция в стране минимальная! Парадокс!
pravdatut 11 сентября 2018 | 10:18
Ха, 70 руб за один доллар- это прекрасно!
punyoshohlai 11 сентября 2018 | 10:18
Это доллар упал?! Или таки рубль, лежа ничком в грязи, зад приподнял?
ss2020 11 сентября 2018 | 10:27
лучше один стейк, чем 70 мясных гранул к дашираку!)))
nalix 11 сентября 2018 | 10:33
Вот так бы Америка привязывала свой доллар к рублю. И смотрела каждое утро как устойчив рубль и как лихорадит доллар. Так нет же-всё наоборот!
ly4_sveta 11 сентября 2018 | 10:37
А-а-а, ну, да, теперь доллар падает, а рубль
растёт...))) Это так Владимиром Владимировичем
велено говорить, у него же народ-дурак верит
в слова, без анализа, без критики, без выстраивания
логических цепочек. В России и пенсионной РЕФОРМЫ
нет, а есть путинская программа, ведущая к улучшению
жизни пенсионеров.
А что сейчас можно купить на 40 копеек?
elenaj1959 11 сентября 2018 | 11:33
Зато фунт вырос на три рубля.