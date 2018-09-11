Госдума хочет ограничить уровень долговой нагрузки россиян

Речь идет о запрете банкам выдавать кредиты потребителям, если на погашение займов у них уходит существенная часть дохода.

Российские семьи смогут тратить не более половины своего совокупного дохода на выплаты по кредитам. Если этот уровень будет превышен, банки и микрофинансовые организации будут не вправе выдавать им новые ссуды. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова. По его словам, законодатели определили уровень в 50% от доходов, основываясь на мировой практике. В Центробанке подтвердили, что этот вопрос прорабатывается. Там пояснили, что цель нового механизма – дать возможность банкам наращивать количество заемщиков, не провоцируя при этом избыточную закредитованность населения. Как пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, около 12% должников в России тратят на погашение более половины своего дохода.

По данным СМИ, разработку законопроекта, который ограничит долговую нагрузку россиян, Госдума завершит этой осенью