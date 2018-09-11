Госдума хочет ограничить уровень долговой нагрузки россиян
Речь идет о запрете банкам выдавать кредиты потребителям, если на погашение займов у них уходит существенная часть дохода.
Российские семьи смогут тратить не более половины своего совокупного дохода на выплаты по кредитам. Если этот уровень будет превышен, банки и микрофинансовые организации будут не вправе выдавать им новые ссуды. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова. По его словам, законодатели определили уровень в 50% от доходов, основываясь на мировой практике. В Центробанке подтвердили, что этот вопрос прорабатывается. Там пояснили, что цель нового механизма – дать возможность банкам наращивать количество заемщиков, не провоцируя при этом избыточную закредитованность населения. Как пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, около 12% должников в России тратят на погашение более половины своего дохода.
По данным СМИ, разработку законопроекта, который ограничит долговую нагрузку россиян, Госдума завершит этой осенью
Комментарии4
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johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 10:05
ну какая же у нас власть ЗАБОТЛИВАЯ!!!!! ... ВСЁ на благо человека!!! и мы все знаем как его зовут ....
tvitov66 11 сентября 2018 | 10:07
Ибо нефиг - по набирают кредитов ... ктонепоподя - тут самим украсть не хватает!
huyt 11 сентября 2018 | 10:09
Сначала бы призвали прикрыть навсегда ростовщиков с их тысячами процентами годовых. Я имею ввиду эти поганые микрозаймы .А так получается, что люди от безысходности берут деньги в долг, не понимая, что загоняют себя в глубокую долговую яму.
mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 10:10
Каждый россиянин должен тратить половину своих доходов на возврат кредитов!
Может, сразу удерживать половину зарплаты?