Кремль хочет ухода губернатора Хакасии Виктора Зимина до второго тура выборов

Кандидат от Единой России в регионе сильно уступил коммунисту и на победу представителя от партии власти в администрации президента не надеются, пишут Ведомости.

Ситуация в Хакасии неуправляемая, сообщил Ведомостям один из собеседников близкий к Кремлю. Он рассказал, что в республике введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. И признался: в Кремле решили пусть в Хакасии будет кто угодно лишь бы не Виктор Зимин. Во втором туре губернаторских выборов он победить не сможет, сообщил изданию другой собеседник в администрации президента. Поэтому там хотят, чтобы Зимин написал до 23 сентября заявление об уходе. При подготовке к выборам были допущены значительные ошибки и недооценены негативные настроения, связанные с пенсионной реформой, рассказал Ведомостям один из собеседников. В первом туре глава Хакасии, выдвинутый Единой Россией проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Его поддержало почти 45 процентов, на 13 больше чем главу региона. На выборах в заксобрание коммунисты тоже обошли единороссов.

Второй тур губернаторских выборов также пройдёт во Владимирской области, Приморье и Хабаровском крае. На выборах в региональные парламенты КПРФ помимо Хакасии обошла единороссов в Иркутской и Ульяновской областях.