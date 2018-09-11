Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля в 63.90 за доллар на конец этого года
Об этом журналистам сообщил глава Министерства Максим Орешкин, отметив, что ведомство не планирует менять прогноз в связи с нынешним ослаблением российской валюты.
Напомним, на вчерашних торгах доллар превышал отметку в 70 рублей.
Комментарии15
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traxau_okurka 11 сентября 2018 | 09:37
А красиво доллар имеет деревянную бумажку))) Просто не напрягаясь, натянул по самые гланды.
gs1112 11 сентября 2018 | 09:52
В прогноз Минэкономразвития вмешался человеческий фактор. При наборе текста секретарь пропустила "1" перед "6" и тогда прогноз будет очень точно соответствовать реальности.
sergeev67 11 сентября 2018 | 10:00
Ну и о чем говорит такая твердость Орешкина? С таким же успехом он мог спрогнозировать 1р=1$. И точно также жестко не менять прогноз до конца года. И что?
huyt 11 сентября 2018 | 09:53
traxau_okurka: Зачем верить этому "Развитию"? Ведь у них погрещность их расчётов порой достигает 70-80%. Так что в буквальном смысле стоит понимать не 63, а в лучшем случае - все 83.
pro_hanov 11 сентября 2018 | 09:37
"Именем Певолюции, встать!" - приказал Василий Иванович своему увядшему члену, направив на него дуло маузера.
kottigr1 11 сентября 2018 | 09:44
pro_hanov: Нужно было сразу сохранять прогноз курса рубля в 62 копейки за доллар ещё со времен СССР и не морочить людям голову..
taglit 11 сентября 2018 | 09:53
kottigr1: это все больше напоминает Иран, - при официальном курсе 42 000 риалов за доллар, на черном рынке дают 140 000 риалов за доллар...
rom8883 11 сентября 2018 | 09:38
Сохранить прогноз это гениально. Ещё бы курс рубля сохранился.
tunis 11 сентября 2018 | 09:40
То есть, прогноз никак не связан с реальностью.
Давно подозревали.
dilevski1973 11 сентября 2018 | 09:41
Прогноз сохранят. А курс?
jazz31 11 сентября 2018 | 09:45
Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля в 63.90 за доллар на конец этого года
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Я далек от экономики, но в отличие от минономразвития считаю, что деревянный к концу года выскочит за 80 за железный!
fantforbarbi 11 сентября 2018 | 09:53
Учитывая это обстоятельство - скорее всего или будут очень высокие ограничения по хождению доллара с соответствующими статьями УК или выведут из внутреннего обращения вообще... Иначе это очень трудно объяснить (((. Нет логики .
opex46 11 сентября 2018 | 09:54
Очень оптимистический прогноз на очередное вставание с колен...
nikolaitschi 11 сентября 2018 | 10:00
Это что, прогноз курса, или призыв к политическому перевороту? МЭРазавцы принялись шатать последний авианосец?
zanuda 11 сентября 2018 | 10:04
Сравниваем прогноз с реальностью и осознаём: они нам просто дают понять, что их гибридные прогнозы - такая же фикция, как и все, что они вещают и делают.