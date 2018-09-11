Цветовая линейка автомобилей «Тесла» будет сокращена
Как написал основатель компании Илон Маск в своём Твиттере, будут убраны два цвета из семи. Это делается для оптимизации производства. Цвета, о которых идёт речь, серебристый металик и обсидиановый чёрный будут доступны по специальному запросу, но по более высокой цене.
Комментарии2
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olegleon 11 сентября 2018 | 09:40
а может вообще не красить? пусть покупатель сам потом красит в тот цвет в который хочет. тогда ещё больше экономии будет )))
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 10:02
наркоман сказал - наркоман сделал! илонка уже который раз обкурившись выносит мозг пиндосцам, скоро его акционеры ссаными тряпками погонят, но для нашего хомячьего стада он до сих пор икона в обкурке!