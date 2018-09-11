Цветовая линейка автомобилей «Тесла» будет сокращена

Как написал основатель компании Илон Маск в своём Твиттере, будут убраны два цвета из семи. Это делается для оптимизации производства. Цвета, о которых идёт речь, серебристый металик и обсидиановый чёрный будут доступны по специальному запросу, но по более высокой цене.