Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост
Его контракт истекал в ноябре этого года. Временно исполняющим обязанности генерального директора избран Сергей Александровский, который был заместителем Сапрыкина по продажам и имущественным вопросам.
«Россия – вторая крупнейшая по объёму перевозок авиакомпания в стране. 75 процентов минус 1 акция принадлежат Аэрофлоту, а остальное – администрации Санкт-Петербурга.
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