Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост

Его контракт истекал в ноябре этого года. Временно исполняющим обязанности генерального директора избран Сергей Александровский, который был заместителем Сапрыкина по продажам и имущественным вопросам.

«Россия – вторая крупнейшая по объёму перевозок авиакомпания в стране. 75 процентов минус 1 акция принадлежат Аэрофлоту, а остальное – администрации Санкт-Петербурга.