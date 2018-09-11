МВД предлагает ввести временные паспорта для лиц без гражданства

Об этом в интервью Интерфаксу сообщила начальник Главного Управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова. По её словам, сейчас в России находится несколько десятков тысяч граждан СССР, проживающих на территории России более 15 лет и по разным причинам не сумевших стать гражданами России. К лицам без гражданства также относятся освобождённые из мест лишения свободы и прибывшие в Россию в детском возрасте.