МВД предлагает ввести временные паспорта для лиц без гражданства
Об этом в интервью Интерфаксу сообщила начальник Главного Управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова. По её словам, сейчас в России находится несколько десятков тысяч граждан СССР, проживающих на территории России более 15 лет и по разным причинам не сумевших стать гражданами России. К лицам без гражданства также относятся освобождённые из мест лишения свободы и прибывшие в Россию в детском возрасте.
Комментарии7
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traxau_okurka 11 сентября 2018 | 09:35
Ага, чтобы аульным макакам здесь проще жилось и легче осесть.
tvitov66 11 сентября 2018 | 09:48
traxau_okurka: теперь настамнеты будут не только за рубь ежом, но и внутри самой сверхдержавы - очень удобно
olegleon 11 сентября 2018 | 09:37
сами себе работу придумывают.
kottigr1 11 сентября 2018 | 09:46
olegleon: Теперь в РФ появятся "неграждане" как в Латвии ?
tvitov66 11 сентября 2018 | 09:50
kottigr1: в Латвии "неграждане" пользуются практически всеми гражданскими правами, ибо при этом они полноценные граждане ЕС
rom8883 11 сентября 2018 | 09:45
Кто заплатить не смог.
curhatuy6 11 сентября 2018 | 10:02
Очередной шаг загромождения процесса выдачи "бамажки". Способ подкормки стада чиновничков. Не удивлюсь, если со временем появятся степени паспорта 1, 2, 3 и т.д.
Гражданин 1 степени, гражданин 2 степени...... Кастовость как в Индии. У "руководителей" будет степень "люкс":)))