Кремль добивается снятия кандидата от Единой России на губернаторских выборах в Хакасии до проведения второго тура
Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников, в Хакасии сложилась неуправляемая ситуация. Там введено внешнее финансовое управление, нет денег для зарплаты бюджетникам. По словам другого источника, в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 11 сентября 2018 | 09:45
luger_max_otto: А может потому, что там уже всё ЕР разграбила и найдут для него место, где есть еще, что грабить.
А туда поставят козла отпущения.
Но выборы этим снятием точно сорвут. Кремль всегда задним умом думает.
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 09:50
Ну ясень пень: если есть большая вероятность победы кандидата не от воровской власти, то это уже неуправляемая ситуация.
Ау, портянки, будете возражать против известного факта, что Путирашка феодальная помойка?
huyt 11 сентября 2018 | 09:59
danko1: Даже фальсификации не помогают протащить видного единоросса в губернаторское кресло. Что касается внешнего управления, то мне это напомнило ситуацию с СССР и почему он стал банкротом и распался,захлебнувшись в гонке вооружений. По-моему сейчас мы наступаем на те же самые грабли, что и 40 лет тому назад. Учения вон проводим крупные.
rom8883 11 сентября 2018 | 09:40
Кремль добивается? Как будто из кремля не могут просто приказать.
ivar1964 11 сентября 2018 | 09:41
"ЕР" закончит так же, как "Партия регионов" в Украине. Туда ей и дорога!
alex_melnikov Алексей Мельников 11 сентября 2018 | 09:59
"Процесс пошел" (М.С. Горбачев)
lager23 11 сентября 2018 | 10:03
Хакасия — опытный образец путенской галеры! Банкротство страны при ценах на нефть ниже 80$ за баррель дело времени, к сожалению!
Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Путин.
Путен-то был прав, только с масштабами не рассчитал, рухнет Россия!