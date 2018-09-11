Книга знаменитого американского журналиста Боба Вудворда, посвященная Дональду Трампу, сегодня поступит в магазины США

Издание, которое уже стало бестселлером благодаря предварительным заказам, активно обсуждают не только в стране, но и по всему миру.

Книга «Страх. Трамп в Белом доме» основана на множестве интервью с чиновниками и сотрудниками администрации президента и рассказывает о хаосе, который творится внутри аппарата главы государства. Боб Вудворд пишет, что Трампа за глаза называют «идиотом» и «лжецом», а сам он также не выбирает выражения в отношении чиновников разного ранга. В книге говорится о некомпетентности президента в международной политике: например приказах об убийстве Башара Асада. По словам Вудворда, помощники Трампа уносят с его стола документы, чтобы он их случайно не подписал. Так, в частности, поступили с бумагами о выходе из торговых отношений с Южной Кореей.

Либеральные издания США отмечают, что ничего принципиально нового в книге нет, однако в ней собраны очень яркие моменты и цитаты из жизни Белого дома. Трамп же, ставший главным антигероем труда Вудворда, назвал книгу выдуманной, а самого журналиста агентом Демократической партии. По мнению президента, цель автора – негативно повлиять на ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс США.

Боб Вудворд – легенда расследовательской журналистики. Почти полвека назад он стал первым, кто раскрыл детали Уотергейтского скандала.