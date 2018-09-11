США могут ввести санкции против Международного уголовного суда

Вашингтон недоволен тем, что инстанция продолжает расследовать предполагаемые преступления американских и израильских военных. Первые могут ответить за действия в Афганистане, вторые в Палестине. США не будут сидеть сложа руки, если суд будет преследовать наших военных или союзников, заявил советник президента по безопасности Джон Болтон. Он пригрозил санкциями в отношении прокуроров, а также судей, которые рассматривают дела. Им могут закрыть въезд в США и заблокировать счета в американских банках. Аналогичные меры ждут любую организацию или страну, которая будет помогать расследованиям Международного уголовного суда против США», приводит слова Болтона Wall Street Journal. Советник Дональда Трампа также назвал МУС нелегитимной инстанцией. И добавил, что его страна не будет оказывать ему содействия, а даст возможность «умереть своей смертью». Правозащитники в Amnesty International осудили атаку СШа на Международный уголовный суд. Назвав её «атакой на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права».

Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 98м году. США документ подписали, но не ратифицировали. Суд занимается, в том числе, военными преступлениями.