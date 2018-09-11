США могут ввести санкции против Международного уголовного суда
Вашингтон недоволен тем, что инстанция продолжает расследовать предполагаемые преступления американских и израильских военных. Первые могут ответить за действия в Афганистане, вторые в Палестине. США не будут сидеть сложа руки, если суд будет преследовать наших военных или союзников, заявил советник президента по безопасности Джон Болтон. Он пригрозил санкциями в отношении прокуроров, а также судей, которые рассматривают дела. Им могут закрыть въезд в США и заблокировать счета в американских банках. Аналогичные меры ждут любую организацию или страну, которая будет помогать расследованиям Международного уголовного суда против США», приводит слова Болтона Wall Street Journal. Советник Дональда Трампа также назвал МУС нелегитимной инстанцией. И добавил, что его страна не будет оказывать ему содействия, а даст возможность «умереть своей смертью». Правозащитники в Amnesty International осудили атаку СШа на Международный уголовный суд. Назвав её «атакой на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права».
Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 98м году. США документ подписали, но не ратифицировали. Суд занимается, в том числе, военными преступлениями.
Комментарии16
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ukraminadozemljudobrjt 11 сентября 2018 | 09:07
И ниипет, демократия и все тут. Кто не согласен тому санкции.
banyi4 11 сентября 2018 | 09:18
ukraminadozemljudobrjt: Уважаю пиндосов! Срать они на всех хотели)
ostapbey 11 сентября 2018 | 10:08
ukraminadozemljudobrjt: суверенная демократия не теленок.. А козленок.
Бодается с дубом, пока его семеро козлят.
По очереди и извращённо..
Даже..
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 09:08
ЧУДИТ "наш Трамп"ушка ...
blackshard77 11 сентября 2018 | 09:39
johnbmw: эх что такое? даже не будет стандартного "Американцы всегда признают свои ошибки и отвечают за них"?
ой простите это ведь можно писать только в постах где россию обвиняют в атаках на Идлиб. Не та страница, да?)
siltaus 11 сентября 2018 | 09:56
johnbmw: Это всё? Разумного объяснения значит нет.
art_ 11 сентября 2018 | 09:12
санкции, санкции... про плохих все уже поняли. где хорошее-то?
unprejudiced 11 сентября 2018 | 09:16
Как то мало в этой теме всяких защитников пендосов, особенно из числа хохлотроллей коих тут на эхе немерянно пасется.
edyunia 11 сентября 2018 | 09:24
unprejudiced: \\Как то мало в этой теме всяких защитников пендосов\\
Машуни Захаровой вообще нету в этом замесе. Почему она ещё ничего не сплясала на данную тему?
siltaus 11 сентября 2018 | 09:52
unprejudiced: Наверное шок переживают.
stal26 11 сентября 2018 | 09:30
Демократия по-американски, как она есть! И эти дерьмократы еще что-то могут пи...ть про другие страны?
brezhneput 11 сентября 2018 | 09:43
stal26: Да они всё делают только для своей страны. Им плевать на международное право и на другие страны. Демократия по-американски - это когда всё так, как хотят США, а если не так, как хотят США, то это уже не демократия. Всё просто!
viktorova 11 сентября 2018 | 09:31
Когда уже расследуют преступления пу в Сирии и на Украине?
za_rodinu_za_stalina 11 сентября 2018 | 09:32
где вопли "онижедети"?!!!
brezhneput 11 сентября 2018 | 09:40
Международное право? Какое ещё международное право? Не, не слышали...
siltaus 11 сентября 2018 | 09:49
Такая интересная новость и так мало комментариев к ней. Очень хочется узнать мнение людей, которые действующего президента РФ постоянно хотят отправить в этот самый суд. В Гаагу.