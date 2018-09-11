Юридическая комиссия ПАСЕ рекомендовала странам-участницам Совета Европы принять аналоги «акта Магнитского»

Юридическая комиссия ПАСЕ рекомендовала странам-участницам Совета Европы принять аналоги американского «акта Магнитского». Он предусматривает введение точечных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека.

В юридической комиссии ПАСЕ считают, что принятие аналогов «акта Магнитского» позволит сдерживать людей, по разным причинам остающихся безнаказанными за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении комиссии, распространенном в понедельник. Там отмечается, что уже утвержден проект соответствующей резолюции, которая будет вынесена на обсуждение ПАСЕ в январе следующего года. В это время в Страсбурге пройдет зимняя сессия Ассамблеи. В числе мер, которые могут быть зафиксированы резолюцией в аналогах «акта Магнитского» — запрет на выдачу виз и заморозка банковских счетов. Экономические трудности простым людям при этом грозить не будут. Так, по крайней мере, уверяет британский парламентарий Дональд Андерсон, чей доклад послужил основой для проекта резолюции. Напомним, американский «акт Магнитского» действует в США с 2012 года. Он предусматривает введение санкций против российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» почти девять лет назад. В Hermitage Capital полагают, что причиной смерти стал отказ предоставить аудитору медицинскую помощь.