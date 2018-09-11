Юридическая комиссия ПАСЕ рекомендовала странам-участницам Совета Европы принять аналоги «акта Магнитского»
Юридическая комиссия ПАСЕ рекомендовала странам-участницам Совета Европы принять аналоги американского «акта Магнитского». Он предусматривает введение точечных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека.
В юридической комиссии ПАСЕ считают, что принятие аналогов «акта Магнитского» позволит сдерживать людей, по разным причинам остающихся безнаказанными за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении комиссии, распространенном в понедельник. Там отмечается, что уже утвержден проект соответствующей резолюции, которая будет вынесена на обсуждение ПАСЕ в январе следующего года. В это время в Страсбурге пройдет зимняя сессия Ассамблеи. В числе мер, которые могут быть зафиксированы резолюцией в аналогах «акта Магнитского» — запрет на выдачу виз и заморозка банковских счетов. Экономические трудности простым людям при этом грозить не будут. Так, по крайней мере, уверяет британский парламентарий Дональд Андерсон, чей доклад послужил основой для проекта резолюции. Напомним, американский «акт Магнитского» действует в США с 2012 года. Он предусматривает введение санкций против российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» почти девять лет назад. В Hermitage Capital полагают, что причиной смерти стал отказ предоставить аудитору медицинскую помощь.
Комментарии13
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zztop1960 11 сентября 2018 | 09:09
Вообще станут невыездными российские чиновники , даже на Кипр, Армению и Азербайджан
tvitov66 11 сентября 2018 | 09:32
zztop1960: Скоро к «акту Магнитского» прибавят «список Скрипалей» и жизнь наших вороватых друзей нацЛидера станет еще интереснее
huyt 11 сентября 2018 | 09:49
tvitov66: Давно пора заморозить счета жуликам и ворам, которые они прячут в Европе. США это уже давно сделали, а что Европа? Хуже что-ли ?
tvitov66 11 сентября 2018 | 09:59
huyt: значит они переедут в Малайзию, Гонконг и Пхукет (Таиланд), ибо порядок у нас мы должны наводить сами, а не ждать милости от цивилизованного мира
blackshard77 11 сентября 2018 | 09:41
zztop1960: Зашёл в тему где пиндосы вводят санкции на международный суд за попытки обвинить их в военных преступлениях. иииии ни одного либераста.
Думаю а где же они? а точно, вот где они собрались то!)
tvitov66 11 сентября 2018 | 10:02
blackshard77: сами выбрали себе Трампа - сами с ним и разбирайтесь. Нам и внутри нашей страны такого дерьма как вы с перебором
ostapbey 11 сентября 2018 | 10:03
blackshard77: а федерастов что интересует в судах?? Сроки или условия содержания??
Даже??
danko1 11 сентября 2018 | 09:11
Если список будет за нарушение прав человека, то он не точечный будет, а полотно огромное.
Сюда надо будет включать не только тех, кто приказы отдает и сроки назначает, но и исполнителей, чтобы думали головой, когда преступные приказы выполняют.
mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 09:11
Кремлежулики думали, что Магнитского, убитого их прислужниками, забудут.
aleks50 Алексей Клубников 11 сентября 2018 | 09:16
Так нельзя. Куда властные воры тогда из России станут награбленное бабло уводить? Очень беспокоюсь за озеро.
tvitov66 11 сентября 2018 | 09:34
aleks50: перевести бабки в Белиз или на Сейшелы можно не вставая из-за компьютера ... а вот воспользоваться их благами в цивилизованном мире уже пардоньте фигвам
jblack2 11 сентября 2018 | 09:25
Фильм Андрея Некрасова Закон Магнитского, раскрывает истинную картину работы Браудера в России, его компании Hermitsge Capital и роли в этом аудитора Магнитского.
Кто не видел посмотрите - только полностью, иначе потеряете суть из-за необычной творческой задумки автора...
anemon 11 сентября 2018 | 09:39
jblack2: Андрей Некрасов продался режиму. Видимо, совсем плохое стало материальное положение. Раньше оно позволяло ему выглядеть приличным человеком и иметь порядочных друзей, которых он теперь поливает грязью, даже покойных.