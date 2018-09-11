Суд в Москве изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции, которых обвиняют в нападении на полицейских
Хамовнический суд Москвы сегодня изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции против повышения пенсионного возраста. Виктор Федосеева и Василия Костылева обвиняют в насилии к представителям власти, не опасном для жизни или здоровья. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал адвокат Олег Елисеев.
По версии следствия, один из обвиняемых нанёс удары в голову полицейскому, а второй совершил аналогичны действия в отношении сотрудника Росгвардии. Оба сейчас содержатся с изоляторе временного содержания на Петровке.
Комментарии12
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traxau_okurka 11 сентября 2018 | 09:05
Платить тем, кто бьёт, деньгами тех, кого бьют! А вы говорите, что Путин плохой экономист.
tom_tom 11 сентября 2018 | 09:13
Показываешь знакомому видеоинтервью Гиркина:
«наша цель была полное освобождение Украины от так называемой украинской нации»,
а он в ответ:
«А что не так, всё правильно»,.. и понимаешь, что фашизм стал бессознательной нормой на РФии...
huyt 11 сентября 2018 | 09:47
tom_tom: Плешывый боится всяких митингов. Отсюда и агрессия со стороны полицаев и гвардейцев. Их не касается повышение пенсионного возраста, ведь им пенсии будут платить за счёт остальных обобранных граждан. которым предлагают уйти на пенсию позже на 5 лет.
evgeny_biolog 11 сентября 2018 | 09:08
"не опасном для жизни или здоровья."
Пинок под зад не опасен для жизни и здоровья ...
stas12006 11 сентября 2018 | 09:09
судить людей , которых обвиняют в насилии по отношению к путинским чиновникам , можно только судом присяжных.
если их будут судить путинские чиновники , то понятно какой будет результат.
требуем суда присяжных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stas12006 11 сентября 2018 | 09:16
stas12006: самозащита от полицейских - это не преступление!
parasuk_ 11 сентября 2018 | 09:15
Еще двое дегенератов себе из-за навального жизнь сломали. Впрочем, они расходный материал, наркоманы и проститутки потом новых навальнят нарожают
plank1957 11 сентября 2018 | 09:18
А как насчет полицаев, которые винтили людей без всяких оснований?
plank1957 11 сентября 2018 | 10:08
za_rodinu_za_stalina:
Полицаи всегда правы, в том числе и Евсюков, устроивший стрельбу в супермаркете.
venq 11 сентября 2018 | 09:54
так не в голову наверно, а в бронешлем. Вы уж тут определитесь, пожалуйста.
в бронешлем, если то, правда всё равно в хоккее две минуты дают, да?
venq 11 сентября 2018 | 10:00
да! слышал, правда, что у них бронешлемы откатные, как и картошка с луком.
если даже ребенок, играючись кулачком чуть шлем заденет, то росгвардеец сразу получает сотрясение мозга очень близкое к смертельному. :D
antipudel 11 сентября 2018 | 10:03
Строгий режим , пожизненно. Надеюсь лет за 7-8 сгниют на зоне.