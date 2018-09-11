Суд в Москве изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции, которых обвиняют в нападении на полицейских

Хамовнический суд Москвы сегодня изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции против повышения пенсионного возраста. Виктор Федосеева и Василия Костылева обвиняют в насилии к представителям власти, не опасном для жизни или здоровья. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал адвокат Олег Елисеев.

По версии следствия, один из обвиняемых нанёс удары в голову полицейскому, а второй совершил аналогичны действия в отношении сотрудника Росгвардии. Оба сейчас содержатся с изоляторе временного содержания на Петровке.