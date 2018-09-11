Минэкономразвития не будет менять прогноз по курсу доллара в 63 рубля 90 копеек на декабрь 2018 года
Об этом заявил глава Министерства Максим Орешкин. По его словам, в среднесрочной перспективе цена на доллар может составить 63 – 64 рубля.
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Об этом заявил глава Министерства Максим Орешкин. По его словам, в среднесрочной перспективе цена на доллар может составить 63 – 64 рубля.
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Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии6
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ostapbey 11 сентября 2018 | 08:54
А что передал этому Орешкину Герой России некий КИРИЕНКО??
не готовится ли сюрприз к новому году??
Даже
yralez 11 сентября 2018 | 08:58
Но оклады и откаты они стали брать исключительно в долларах.
uriyurievich 11 сентября 2018 | 08:59
От того, что они его не поменяют, не значит , что он не сможет быть 73.90 р.
И вообще прогнозы министерства данного , яйца выеденного не стоят!
vata_putya 11 сентября 2018 | 09:02
эти уроды живут в другом мире
aleks50 Алексей Клубников 11 сентября 2018 | 09:06
Всё таки не один кокаин они там употребляют.
skier64 11 сентября 2018 | 09:33
Да чего уж там мелочиться... Вот и в третьей Программе КПСС до последнего звучало:
Главная экономическая задача партии и советского народа состоит в том, чтобы в течение двух десятилетий (прим. т.е. до 1982г.) создать материально-техническую базу коммунизма.
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!!!