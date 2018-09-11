Z Архив новостей новости
5 23 6 3559
08:46, 11 сентября 2018

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России

Лучшим из них стал МГУ, который занимает позицию в пределах от 101 до 110 места. Вслед за ним идут Санкт-Петербургский университет и МГИМО. Четвёртое место среди российских вузов занимает Высшая школа экономики. Помимо московских университетов в этом году в рейтинг трудоустройства выпускников вошли два вуза из Новосибирска.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

traxau_okurka 11 сентября 2018 | 08:49

Позор. Ниже сотового места.

olegleon 11 сентября 2018 | 08:59

traxau_okurka: а какие места занимают ВУЗы свободных прибалтийских стран или проевропейской Украины?

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 09:03

olegleon: ... ну, по крайней мере моя альма матер - МИФИ в список тоже вошла ...

kottigr1 11 сентября 2018 | 09:23

johnbmw: Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии, добавляет: «Показатели по «Трудоустройству» не могут раскрыть нам абсолютно все о том, насколько университеты способствуют развитию карьеры своих учеников. Но мы видим, что российские университеты прилагают усилия для того, чтобы их ученики имели возможность встретиться с работодателями мирового уровня на территории кампуса: четыре российских университета получают оценку выше 80/100 по индикатору «Коммуникация между работодателем и студентом....При определении результатов по этому критерию, QS берет в расчет количество работодателей, которые активно присутствуют на территории кампуса, включая карьерные ярмарки, презентации компаний, карьерные сессии и другие мероприятия, проводимые работодателями. Затем число преобразуется в соотношение между количеством отдельно взятых работодателей на кампусе и количеством студентов на дневном обучении — используется тот же набор данных, что и в глобальном рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings.».

Получается согласно рейтинга, что российские ВУЗы могут заинтересовать работодателей, но не факт что интересны им сегодня..

vladimir_na_echo 11 сентября 2018 | 09:34

johnbmw: и МФТИ.

kottigr1 11 сентября 2018 | 09:18

olegleon: Самое интересное, что российские ВУЗы в указанном в новости в мировом рейтинге мне не удалось найти... Они занимают указанные в новости места лишь в РЕГИОНАЛЬНОМ рейтинге, а не в общемировом.
Вот так вот полуправда в российских СМИ выдается за реальность..

olegleon 11 сентября 2018 | 09:46

kottigr1: если ты не соврёшь, то день зря прошёл )))
сколько тебе, чудик, раз говорить, что твоя ложь выявляется за пять минут?
"111-120 Lomonosov Moscow State University LogoLomonosov Moscow State University
More Russia"

kottigr1 11 сентября 2018 | 10:01

olegleon:Твой высер рассчитан на тех кто не знает английский язык и не сможет самостоятельно ознакомится с рейтингом QS ?
Ты считаешь россиян идиотами ?
"Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии, добавляет: «Показатели по «Трудоустройству» не могут раскрыть нам абсолютно все о том, насколько университеты способствуют развитию карьеры своих учеников.. QS берет в расчет количество работодателей, которые активно присутствуют на территории кампуса, включая карьерные ярмарки, презентации компаний, карьерные сессии и другие мероприятия, проводимые работодателями. Затем число преобразуется в соотношение между количеством отдельно взятых работодателей на кампусе и количеством студентов на дневном обучении — используется тот же набор данных, что и в глобальном рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings.».

Получается согласно рейтинга, что российские ВУЗы могут заинтересовать работодателей, но не факт что интересны им сегодня..

Иди обтекай...

olegleon 11 сентября 2018 | 10:06

kottigr1: трепло, а это кто написал? "Самое интересное, что российские ВУЗы в указанном в новости в мировом рейтинге мне не удалось найти..." ))))
я же тебе говорил, что ты даже врать не умеешь )))
а теперь нажми ранжирование по "Employer Reputation" и посмотри на каком месте кто

kottigr1 11 сентября 2018 | 10:04

olegleon:QS Graduate Employability Rankings
https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018?utm_source=PR%20Outreach&utm_medium=press%20release&utm_campaign=GER_PR_18

А теперь покажи врунишка где в этом рейтинге находятся российские ВУЗы...

polsan 11 сентября 2018 | 09:22

olegleon: тенденция вашего мышления: ... так плохо, так тоже плохо, а как хуже?! )))))

olegleon 11 сентября 2018 | 09:48

polsan: я трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что такое рейтинг. и да, наши ВУЗы не могут лидировать хотя бы потому, что, например, никогда не займут верхние места по "рейтинг цитирования", который ориентирован на англоязычные публикации.

olegleon 11 сентября 2018 | 10:01

polsan: смотрим этот рейтинг.
Academic Reputation: 71.3
Employer Reputation: 78.2
Faculty Student: 99.7
Citations per Faculty: 6.7

нет, 6,7 это не ошибка. просто так считается рейтинг.
а вот этот показатель у западноавстралийского универа, который по рейтингу ниже МГУ. Citations per Faculty: 88.4
из первых 25 ВУЗов, только 6 из не англоязычных стран. хотя Сингапур (2 универа) или Гонконг с большой натяжкой можно к таким отнести. хотя даже у них "Citations per Faculty: 72.8", т.е. ниже, чем у англоязычного из второй сотни

danko1 11 сентября 2018 | 08:59

traxau_okurka: Так по рейтингу трудоустройства выпускников у нас еще самые лучшие показатели.
По другим показателям, относящимся к научной и учебной деятельности, в лучшем случае только несколько ВУЗов в тысячу входят.

kottigr1 11 сентября 2018 | 09:28

danko1: Так по рейтингу трудоустройства выпускников
--------------------------------------------------------------------------
Это не рейтинг трудоустройства выпускников, а рейтинг ВУЗов по организации работы для трудоустройства выпускников.. Это немного разные вещи. Тут показывается усилия ВУЗов по трудоустройству, но никак не востребованность выпускников данных ВУЗов среди работодателей.

blackshard77 11 сентября 2018 | 09:46

traxau_okurka: тужтесь, сильнее тужтесь, у вас почти получилось зраду в перемогу пересрать.
Если что Котлгр и данко уже срут с вами на одном толчке. Накидывайте больше высеров.

edyunia 11 сентября 2018 | 08:59

Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО.

nersesov 11 сентября 2018 | 09:34

edyunia: в МГИМО обрыдались по этому поводу...

Ura Orlov 11 сентября 2018 | 09:25

А профессоры в МГУ знают сколько будет 2х10=?, 20 или 1024 ?

lager23 11 сентября 2018 | 09:30

Каков поп таков и приход.... юрист Вова, больше дзюдоист, но в основном гопник!

vladimir_na_echo 11 сентября 2018 | 09:32

Безусловный лидер репутационного рейтинга (среди российских вузов – ред.), МГУ им. М.В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире брендов в области образования. На втором месте расположился еще один известный классический университет – Санкт-петербургский государственный, занявший 105 место в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109 строчку в мировом рейтинге", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рейтинг также вошли Новосибирский университет, он занял 150 место, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (187), Томский государственный университет (212), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (220), на 261 месте расположился Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский технологический университет "МиСИС" занимает 291 позицию и на 335 строчке расположился Нижегородский государственный университет им. Н.Н. Лобачевского.

nersesov 11 сентября 2018 | 09:37

vladimir_na_echo: рейтинги были бы лучше, проблема только в языке. Если в школе учил английский, то проще поехать учиться в сша или англию, чтобы не иметь проблем с языком при обучении.

kottigr1 11 сентября 2018 | 09:40

vladimir_na_echo: Только вот новость должна звучать несколько иначе..

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников по региональной разбивке в части усилий прикладываемым для трудоустройства своих выпускников попали 11 вузов из России.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 212 6 17431 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 169 6 15237 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 142 6 13156 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 134 6 12898 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 66 6 7368 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 192 6 25593 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 64 6 8943 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23319 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 253 6 35882 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

+ Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Собор на Фанаре: автокефалия для Украины Обсуждали вопрос предоставления украинской православной церкви независимости…

5 53 6 7627 05.09
8читать ;смотреть
Kрелигия, украина, видео, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 44 6 6532 10.09
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 73 6 10879 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 272 6 41096 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 86 6 13511 07.09
Kмосква, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 61 6 9461 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…

5 36 6 5633 09.09
Kобщество, москва, выборы, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Business Insider: Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире Открывает перечень китайский корабль Liaoning, который является обновленной версией советского «Варяга»...

5 28 6 20130
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 110 6 165533 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 44 6 12246 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 246 6 347991 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 309 6 183494 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7249401
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3653138

Сегодня в эфире