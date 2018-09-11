В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России

Лучшим из них стал МГУ, который занимает позицию в пределах от 101 до 110 места. Вслед за ним идут Санкт-Петербургский университет и МГИМО. Четвёртое место среди российских вузов занимает Высшая школа экономики. Помимо московских университетов в этом году в рейтинг трудоустройства выпускников вошли два вуза из Новосибирска.