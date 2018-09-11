В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России
Лучшим из них стал МГУ, который занимает позицию в пределах от 101 до 110 места. Вслед за ним идут Санкт-Петербургский университет и МГИМО. Четвёртое место среди российских вузов занимает Высшая школа экономики. Помимо московских университетов в этом году в рейтинг трудоустройства выпускников вошли два вуза из Новосибирска.
Комментарии23
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traxau_okurka 11 сентября 2018 | 08:49
Позор. Ниже сотового места.
olegleon 11 сентября 2018 | 08:59
traxau_okurka: а какие места занимают ВУЗы свободных прибалтийских стран или проевропейской Украины?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 09:03
olegleon: ... ну, по крайней мере моя альма матер - МИФИ в список тоже вошла ...
kottigr1 11 сентября 2018 | 09:23
johnbmw: Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии, добавляет: «Показатели по «Трудоустройству» не могут раскрыть нам абсолютно все о том, насколько университеты способствуют развитию карьеры своих учеников. Но мы видим, что российские университеты прилагают усилия для того, чтобы их ученики имели возможность встретиться с работодателями мирового уровня на территории кампуса: четыре российских университета получают оценку выше 80/100 по индикатору «Коммуникация между работодателем и студентом....При определении результатов по этому критерию, QS берет в расчет количество работодателей, которые активно присутствуют на территории кампуса, включая карьерные ярмарки, презентации компаний, карьерные сессии и другие мероприятия, проводимые работодателями. Затем число преобразуется в соотношение между количеством отдельно взятых работодателей на кампусе и количеством студентов на дневном обучении — используется тот же набор данных, что и в глобальном рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings.».
Получается согласно рейтинга, что российские ВУЗы могут заинтересовать работодателей, но не факт что интересны им сегодня..
vladimir_na_echo 11 сентября 2018 | 09:34
johnbmw: и МФТИ.
kottigr1 11 сентября 2018 | 09:18
olegleon: Самое интересное, что российские ВУЗы в указанном в новости в мировом рейтинге мне не удалось найти... Они занимают указанные в новости места лишь в РЕГИОНАЛЬНОМ рейтинге, а не в общемировом.
Вот так вот полуправда в российских СМИ выдается за реальность..
olegleon 11 сентября 2018 | 09:46
kottigr1: если ты не соврёшь, то день зря прошёл )))
сколько тебе, чудик, раз говорить, что твоя ложь выявляется за пять минут?
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kottigr1 11 сентября 2018 | 10:01
olegleon:Твой высер рассчитан на тех кто не знает английский язык и не сможет самостоятельно ознакомится с рейтингом QS ?
Ты считаешь россиян идиотами ?
"Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии, добавляет: «Показатели по «Трудоустройству» не могут раскрыть нам абсолютно все о том, насколько университеты способствуют развитию карьеры своих учеников.. QS берет в расчет количество работодателей, которые активно присутствуют на территории кампуса, включая карьерные ярмарки, презентации компаний, карьерные сессии и другие мероприятия, проводимые работодателями. Затем число преобразуется в соотношение между количеством отдельно взятых работодателей на кампусе и количеством студентов на дневном обучении — используется тот же набор данных, что и в глобальном рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings.».
Получается согласно рейтинга, что российские ВУЗы могут заинтересовать работодателей, но не факт что интересны им сегодня..
Иди обтекай...
olegleon 11 сентября 2018 | 10:06
kottigr1: трепло, а это кто написал? "Самое интересное, что российские ВУЗы в указанном в новости в мировом рейтинге мне не удалось найти..." ))))
я же тебе говорил, что ты даже врать не умеешь )))
а теперь нажми ранжирование по "Employer Reputation" и посмотри на каком месте кто
kottigr1 11 сентября 2018 | 10:04
olegleon:QS Graduate Employability Rankings
https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018?utm_source=PR%20Outreach&utm_medium=press%20release&utm_campaign=GER_PR_18
А теперь покажи врунишка где в этом рейтинге находятся российские ВУЗы...
polsan 11 сентября 2018 | 09:22
olegleon: тенденция вашего мышления: ... так плохо, так тоже плохо, а как хуже?! )))))
olegleon 11 сентября 2018 | 09:48
polsan: я трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что такое рейтинг. и да, наши ВУЗы не могут лидировать хотя бы потому, что, например, никогда не займут верхние места по "рейтинг цитирования", который ориентирован на англоязычные публикации.
olegleon 11 сентября 2018 | 10:01
polsan: смотрим этот рейтинг.
Academic Reputation: 71.3
Employer Reputation: 78.2
Faculty Student: 99.7
Citations per Faculty: 6.7
нет, 6,7 это не ошибка. просто так считается рейтинг.
а вот этот показатель у западноавстралийского универа, который по рейтингу ниже МГУ. Citations per Faculty: 88.4
из первых 25 ВУЗов, только 6 из не англоязычных стран. хотя Сингапур (2 универа) или Гонконг с большой натяжкой можно к таким отнести. хотя даже у них "Citations per Faculty: 72.8", т.е. ниже, чем у англоязычного из второй сотни
danko1 11 сентября 2018 | 08:59
traxau_okurka: Так по рейтингу трудоустройства выпускников у нас еще самые лучшие показатели.
По другим показателям, относящимся к научной и учебной деятельности, в лучшем случае только несколько ВУЗов в тысячу входят.
kottigr1 11 сентября 2018 | 09:28
danko1: Так по рейтингу трудоустройства выпускников
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Это не рейтинг трудоустройства выпускников, а рейтинг ВУЗов по организации работы для трудоустройства выпускников.. Это немного разные вещи. Тут показывается усилия ВУЗов по трудоустройству, но никак не востребованность выпускников данных ВУЗов среди работодателей.
blackshard77 11 сентября 2018 | 09:46
traxau_okurka: тужтесь, сильнее тужтесь, у вас почти получилось зраду в перемогу пересрать.
Если что Котлгр и данко уже срут с вами на одном толчке. Накидывайте больше высеров.
edyunia 11 сентября 2018 | 08:59
Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО.
nersesov 11 сентября 2018 | 09:34
edyunia: в МГИМО обрыдались по этому поводу...
Ura Orlov 11 сентября 2018 | 09:25
А профессоры в МГУ знают сколько будет 2х10=?, 20 или 1024 ?
lager23 11 сентября 2018 | 09:30
Каков поп таков и приход.... юрист Вова, больше дзюдоист, но в основном гопник!
vladimir_na_echo 11 сентября 2018 | 09:32
Безусловный лидер репутационного рейтинга (среди российских вузов – ред.), МГУ им. М.В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире брендов в области образования. На втором месте расположился еще один известный классический университет – Санкт-петербургский государственный, занявший 105 место в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109 строчку в мировом рейтинге", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в рейтинг также вошли Новосибирский университет, он занял 150 место, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (187), Томский государственный университет (212), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (220), на 261 месте расположился Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский технологический университет "МиСИС" занимает 291 позицию и на 335 строчке расположился Нижегородский государственный университет им. Н.Н. Лобачевского.
nersesov 11 сентября 2018 | 09:37
vladimir_na_echo: рейтинги были бы лучше, проблема только в языке. Если в школе учил английский, то проще поехать учиться в сша или англию, чтобы не иметь проблем с языком при обучении.
kottigr1 11 сентября 2018 | 09:40
vladimir_na_echo: Только вот новость должна звучать несколько иначе..
В мировой рейтинг трудоустройства выпускников по региональной разбивке в части усилий прикладываемым для трудоустройства своих выпускников попали 11 вузов из России.