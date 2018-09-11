В Госдуме хотят ограничить уровень долговой нагрузки россиян
Как пишет газета «Коммерсантъ», комитет по финансовому рынку готовит законопроект, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты гражданам, которые тратят на погашение более 50 процентов от совокупного дохода семьи.
Комментарии7
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archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 08:56
" не давать кредиты гражданам, которые тратят на погашение более 50 процентов от совокупного дохода семьи."
и в то же время всемерно давать кредиты гражданам РФ, которые имеют гражданства других стран (Кипр, Израиль, Британия, Эмираты) для вывода их активов за рубежи Великой России Путина
yri32 11 сентября 2018 | 09:01
Почему можно простить долги Кубе, Монголии, Венесуэлле, а россиянам нет. Чем мы хуже? Мы же свои. Мы же будем развиваться, поднимать экономику, платить налоги. Или это очередной винтик?
evgeny_biolog 11 сентября 2018 | 09:04
"на погашение более 50 процентов от совокупного дохода семьи."
Боятся, что банки последний кусок у детей отнимут?
vladimir1967 11 сентября 2018 | 09:16
Для этого дума доожна самораспуститься.
ostapbey 11 сентября 2018 | 09:17
Наивные банкиры с думцами..
Чем же будут россияне старые кредиты погашать, если новые кредиты запретят выдавать??
Даже!!
podwodnik 11 сентября 2018 | 09:22
И почём нынче "нужная" справка о доходах семьи? Или стоимость справки будет зависеть от размера кредита? :).
ulagai 11 сентября 2018 | 09:29
Пройдёт пару месяцев и микрофинансовые черти,завывая и матерясь, исчезнут с оставшимися деньгами в уютных для жизни странах.Всед за ними,потянуться и алчные банкиры.