Кремль добивается снятия кандидата от Единой России на губернаторских выборах в Хакасии до проведения второго тура

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников, в Хакасии сложилась неуправляемая ситуация. Там введено внешнее финансовое управление, нет денег для зарплаты бюджетникам. По словам другого источника, в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы.