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08:45, 11 сентября 2018

Кремль добивается снятия кандидата от Единой России на губернаторских выборах в Хакасии до проведения второго тура

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников, в Хакасии сложилась неуправляемая ситуация. Там введено внешнее финансовое управление, нет денег для зарплаты бюджетникам. По словам другого источника, в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы.

Комментарии

15

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olegleon 11 сентября 2018 | 08:48

если всё так, как описано, то такого губернатора надо было намного раньше снимать. и другим бы урок был

luger_max_otto 11 сентября 2018 | 08:55

Он небось очень патриотичный...

olegleon 11 сентября 2018 | 09:01

luger_max_otto: они все патриотичны. а жёны и дети очень успешны в бизнесе

tchizik 11 сентября 2018 | 09:51

luger_max_otto: патриотичней не бывает

danko1 11 сентября 2018 | 08:49

ЕР всё провалила и разграбила, а теперь в кусты.
Пусть шишки на других упадут.

nikolaitschi 11 сентября 2018 | 09:22

danko1: Шишки упадут на тех, кто грабил регион 70 лет. Это пинг-понг.

gennady_77 11 сентября 2018 | 08:51

чет я не понял... ну пришли к выводу, что не способен выиграть, а снимать зачем, если он и так проиграет? или типа специально обученные люди тупо дадут ему 84%?

ivfn 11 сентября 2018 | 08:59

gennady_77:
специально обученные люди тупо дадут ему 84%?//
Вот именно. А вдруг!!!.....Кабы чего не вышло.

tchizik 11 сентября 2018 | 09:00

Офиц сайт избиркома Хакасии даёт данные по выборам на 10.09.18. 05.29 местного времени. Вчера вечером прошла информация от председателя избиркома о том, что избирком изучает протоколы с мест

yralez 11 сентября 2018 | 09:01

Как так то ?
Воровал .....эээээ, управлял по кремлевской методичке и на те.

Надо простить и понять.
Заметили ? , ведь никто в воровстве его не обвиняет

viktorova 11 сентября 2018 | 09:02

/По словам другого источника, в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы./

Быстрее бы пришли к выводу, что пу не способен выиграть выборы...

rexis 11 сентября 2018 | 09:08

Нет денег для зарплаты бюджетникам???? Да как же так ? ГДЕ деньги ?
ну вообще ..........

curious69_ 11 сентября 2018 | 09:15

Что же это такое? Этому Зимину в Хакасии даже не помогают 2 иконы, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке висящие в кабинете над рабочим столом ЛЮБОГО чиновника ... Иконы Путина и Медведева....

tchizik 11 сентября 2018 | 09:26

curious69_: а у чиновников рангом ниже, он сам иконой висит

tchizik 11 сентября 2018 | 09:38

В Абакане висят шикарные билборды "Голосуйте за В Зимина - одобрен президентом", " Сергей Шойгу за В Зимина"

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