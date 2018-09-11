Кремль добивается снятия кандидата от Единой России на губернаторских выборах в Хакасии до проведения второго тура
Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников, в Хакасии сложилась неуправляемая ситуация. Там введено внешнее финансовое управление, нет денег для зарплаты бюджетникам. По словам другого источника, в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы.
Комментарии15
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olegleon 11 сентября 2018 | 08:48
если всё так, как описано, то такого губернатора надо было намного раньше снимать. и другим бы урок был
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 08:55
Он небось очень патриотичный...
olegleon 11 сентября 2018 | 09:01
luger_max_otto: они все патриотичны. а жёны и дети очень успешны в бизнесе
tchizik 11 сентября 2018 | 09:51
luger_max_otto: патриотичней не бывает
danko1 11 сентября 2018 | 08:49
ЕР всё провалила и разграбила, а теперь в кусты.
Пусть шишки на других упадут.
nikolaitschi 11 сентября 2018 | 09:22
danko1: Шишки упадут на тех, кто грабил регион 70 лет. Это пинг-понг.
gennady_77 11 сентября 2018 | 08:51
чет я не понял... ну пришли к выводу, что не способен выиграть, а снимать зачем, если он и так проиграет? или типа специально обученные люди тупо дадут ему 84%?
ivfn 11 сентября 2018 | 08:59
gennady_77:
специально обученные люди тупо дадут ему 84%?//
Вот именно. А вдруг!!!.....Кабы чего не вышло.
tchizik 11 сентября 2018 | 09:00
Офиц сайт избиркома Хакасии даёт данные по выборам на 10.09.18. 05.29 местного времени. Вчера вечером прошла информация от председателя избиркома о том, что избирком изучает протоколы с мест
yralez 11 сентября 2018 | 09:01
Как так то ?
Воровал .....эээээ, управлял по кремлевской методичке и на те.
Надо простить и понять.
Заметили ? , ведь никто в воровстве его не обвиняет
viktorova 11 сентября 2018 | 09:02
/По словам другого источника, в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы./
Быстрее бы пришли к выводу, что пу не способен выиграть выборы...
rexis 11 сентября 2018 | 09:08
Нет денег для зарплаты бюджетникам???? Да как же так ? ГДЕ деньги ?
ну вообще ..........
curious69_ 11 сентября 2018 | 09:15
Что же это такое? Этому Зимину в Хакасии даже не помогают 2 иконы, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке висящие в кабинете над рабочим столом ЛЮБОГО чиновника ... Иконы Путина и Медведева....
tchizik 11 сентября 2018 | 09:26
curious69_: а у чиновников рангом ниже, он сам иконой висит
tchizik 11 сентября 2018 | 09:38
В Абакане висят шикарные билборды "Голосуйте за В Зимина - одобрен президентом", " Сергей Шойгу за В Зимина"