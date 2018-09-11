На Дальнем Востоке стартовали самые масштабные в современной российской истории военные учения
В них принимают участие 300 тысяч военнослужащих, а также более тысячи самолётов им вертолётов, до 36 тысяч танков и бронетранспортёров, до 80 кораблей и судов обеспечения. Манёвры «Восток-2018» продлятся до 17 сентября.
Комментарии18
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viliv1 11 сентября 2018 | 08:38
На народные деньги почему бы не поиграть в солдатиков...
danko1 11 сентября 2018 | 08:43
viliv1: Путина в детстве презирали мальчишки во дворе и не принимали играть в войнушку.
Вот он и развлекается, выкидывая миллиарды на ветер.
Мало того, что он не признает собственных ошибок, заявив публично, что всё за все годы правления делал правильно и никогда не ошибается, так он не желает учиться на чужих ошибках.
Самые крупномасштабные учения в СССР в 1982 г., в которых принимало участие 100 тыс. чел., в 3 раза меньше, чем сейчас, закончились крахом системы через 3 года.
ly4_sveta 11 сентября 2018 | 09:01
danko1: Это психически больной человек. Полная
неадекватность, паранойя. Первые признаки паранойи -
тяга человека к двум прямо противоположным направлениям -
мегапроекты и войны, что он успешно начал доказывать ещё
в нулевые годы, а безграмотный народ на это даже внимания
не обратил.
polikarpich 11 сентября 2018 | 09:32
danko1: Ну дайте Гадёнышу хоть сейчас, на старости лет, изобразить самого крутого "посона" на районе!
:-)))
chapter_2 11 сентября 2018 | 08:41
Самые масштабные в современной российской истории военные учения на Дальнем Востоке прекрасно сочетаются с проводимым сейчас во Владивостоке Восточном экономическом форумом. Больше всех рады военным учениям японские участники форума.
vilingrad 11 сентября 2018 | 08:42
Мужик-импотент грозится всех вокруг перетрЯхать. Вызывает жалость...
Сами себя чтобы не поубивали- это да, благородная цель:)
democ 11 сентября 2018 | 08:42
В советской пропаганде это называлось "бряцанием оружием"...
ostapbey 11 сентября 2018 | 08:48
Триста тыщ!!!
Е мае...
А кто же в лавке остался??
ostapbey 11 сентября 2018 | 08:51
......Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети.
- А Моня здесь? - еврей спрашивает еле-еле.
- Здесь.
- А тетя Брана пришла?
- Пришла.
- А где бабушка? Я ее не вижу.
- Вот она стоит.
- А Исак?
- И Исак тут.
- А дети?
- Вот все дети.
- Кто же в лавке остался?! .
ly4_sveta 11 сентября 2018 | 09:04
ostapbey: Все ушли на фронт. Не до лавок. Враг на
пороге, правда в параноидальном воображении одного
убогого и закомплексованного существа.
darmoed2 11 сентября 2018 | 08:49
Сколько китайских военнослужащих пройдутся по нашей территории?
avatar70 11 сентября 2018 | 08:51
Почаще бы и на разных направлениях ,включая Китай,с применением всех средств доставки техники,вооружений и личного состава
deathmorozz 11 сентября 2018 | 08:53
Армия должна быть в боеготовности. Российские войска разгромили террористов в Сирии. В то же время американские вояки и украинские каратели воюют с мирными жителями , бомбят школы и больницы. Я вижу очевидную разницу.
ly4_sveta 11 сентября 2018 | 08:55
Ну, вот не дурак? Дурак в кубе!!! Конченый дурак!!!
Параноидальный дурак!!!
В Хакасии введено внешнее управление,
денег нет на выплаты бюджетникам,
весь Дальний Восток в бедности, хрущевках,
сараях, нелепых хижинах, в бездорожье с
рытвинами и ухабами, пенсионеров лишают
законных выплат, деревни без школ и больниц,
а этот дурак все деньги на войнушки. А, уж,
народ-то какой дурак...
deathmorozz 11 сентября 2018 | 09:07
ly4_sveta: если кругом одни дураки , то вы центральный.лечитесь, девушка. пока бесплатно.вы наверное из тех кто всю жизнь проживет с текущими прямо на голову трубами ,кленя власти. и никак не догадаетесь что можно просто все сделать самостоятельно, починить и покрасить.
gekorn 11 сентября 2018 | 08:56
Нищая страна с ядерным потенциалом и неимоверными понтами лидера - горе для её граждан. Коллапс неизбежен.
ex_ex 11 сентября 2018 | 09:47
Это же не на пенсии тратить деньги, это святое. Причем, какие масштабы. И зачем? Лишь чтобы показать японцам, что Курильские острова не отдадим. Потому что иной причины - нет. Кому еще угрожать в этом регионе? Китай - почти друг, их представители тоже участвуют. Ын - большой друг, образец, у которому мы стремимся.
ulagai 11 сентября 2018 | 10:03
Триста тыщ!Для средневековья-внушительная сила.Какой-нибудь викинг или другой варвар-оценили.В условиях современной войны,численность не имеет значения.Всё что может показать Красная Армия-это африканские бои в снегах.