На Дальнем Востоке стартовали самые масштабные в современной российской истории военные учения

В них принимают участие 300 тысяч военнослужащих, а также более тысячи самолётов им вертолётов, до 36 тысяч танков и бронетранспортёров, до 80 кораблей и судов обеспечения. Манёвры «Восток-2018» продлятся до 17 сентября.