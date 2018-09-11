Сестра режиссёра Олега Сенцова Наталья Каплан опубликовала в Фейсбуке очередное письмо от него
В нём он рассказывает, что чувствует себя плохо, «в голове туман, всё кружится, тело и конечности немеют».
Сенцов голодает в колонии с 14 мая. Он требует освобождения украинских заключённых, которых удерживают в России по политическим причинам.
Комментарии3
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dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 08:41
сдох рыжийссёр-пидор сенец. но его дело поныне живёт в пламенных сердцах бандерлогов и каклопитеков!
opex46 11 сентября 2018 | 08:45
dtyzgblfhfc: Глупое ты существо. Начало твоего быдлотворчества вылезет боком твоей семье.
nns33 11 сентября 2018 | 08:44
Сенцов должен прекратить голодовку. Не надо заниматься самоуничтожением. Если враги желают твоей гибели,то лиши их этого.