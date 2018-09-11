Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста фигурантам дела Седьмой студии Серебренникову и Итину

Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии» режиссёру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору Юрию Итину. Следствие просит оставить обоих фигурантов под домашним арестом до 19 октября. Также сегодня апелляционная коллегия Мосгорсуда проверит законность предыдущего продления домашнего ареста Серебренникову до 19 сентября.

Серебренникова, Итина и ещё нескольких фигурантов этого дела обвиняют в хищении бюджетных средств.