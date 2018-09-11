Суд сегодня изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции против повышения пенсионного возраста
Хамовнический суд Москвы сегодня изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции против повышения пенсионного возраста. Их обвиняют в насилии к представителям власти, не опасном для жизни или здоровья.
По версии следствия, один из обвиняемых нанёс удары в голову полицейскому, а второй совершил аналогичные действия в отношении сотрудника Росгвардии.
Комментарии2
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democ 11 сентября 2018 | 08:39
Скорее всего, моча и помои - вот новое оружие "пролетариата". А так, при приближении силовика нужно встать по стойке "смирно" и руки по швам.
olegleon 11 сентября 2018 | 08:43
т.е. тех, кто превратил мирный протест в не мирный. вообще-то, в этом сами организаторы акции должны быть заинтересованы