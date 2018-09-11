Суд сегодня изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции против повышения пенсионного возраста

Хамовнический суд Москвы сегодня изберёт меру пресечения двум участникам воскресной акции против повышения пенсионного возраста. Их обвиняют в насилии к представителям власти, не опасном для жизни или здоровья.

По версии следствия, один из обвиняемых нанёс удары в голову полицейскому, а второй совершил аналогичные действия в отношении сотрудника Росгвардии.