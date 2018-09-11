Полиция ночью перекрыла Страстной бульвар, где проходила акция протеста, которую её участники называли бессрочной
Сотрудники полиции минувшей ночью перекрыли Страстной бульвар в Москве, где проходила акция протеста, которую её участники называли бессрочной. Несколько десятков активистов находились возле памятника Рахманинову. По данным ОВД-инфо, четверо из них были задержаны, остальные покинули бульвар. Как сообщает издание Медуза, полицейские отказались объяснить, почему бульвар перекрыт. Помимо активистов оттуда выгнали и находившихся там случайных прохожих и посетителей сквера.
Комментарии4
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dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 08:45
чё опять ждали когда железный Рахман воткнёт им в толстую попку свой железный жезл и начнёт их окучивать? но подлые полицаи не дали им возможность провести половой акт в великим Рахманом!!!
archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 09:00
dtyzgblfhfc: " ждали когда железный Рахман воткнёт им в толстую попку свой железный жезл и начнёт их окучивать? "
видимо, с Вами это уже случилось
j_partizan 11 сентября 2018 | 08:48
Деятельность Власти сузилась до постоянной войны с народом.
ivfn 11 сентября 2018 | 08:57
//Помимо активистов оттуда выгнали и находившихся там случайных прохожих и посетителей сквера.//
Ишь что удумали в сквере гулять. Там акция по устранению президента ,а они туды -сюды,туды -сюды.