Полиция ночью перекрыла Страстной бульвар, где проходила акция протеста, которую её участники называли бессрочной

Сотрудники полиции минувшей ночью перекрыли Страстной бульвар в Москве, где проходила акция протеста, которую её участники называли бессрочной. Несколько десятков активистов находились возле памятника Рахманинову. По данным ОВД-инфо, четверо из них были задержаны, остальные покинули бульвар. Как сообщает издание Медуза, полицейские отказались объяснить, почему бульвар перекрыт. Помимо активистов оттуда выгнали и находившихся там случайных прохожих и посетителей сквера.