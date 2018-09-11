Сегодня 17-я годовщина самой страшной террористической атаки в истории — 11-ое сентября
Террористы из Аль-Каиды* захватили четыре самолета, и врезались на них в здания Всемирного Торгового центра и Пентагона, в то время как пассажиры четвертого самолета сорвали план террористов и лайнер, который направлялся в Вашингтон, упал на поле в Пенсильвании. 2996 человек погибло в атаке 11 сентября.
Президент США Дональд Трамп посетит сегодня мемориал крушения самолета в Пенсильвании — в той сорванной пассажирами лайнера атаке погибли 40 человек, не считая четырех террористов. На мемориале в Пентагоне пройдут мемориальные службы для семей 184 человек погибших в атаке на здание Миноробоны. На Арлингтонском кладбище в 9.37 утра по восточному времени будет объявлена минуты тишины.
11 сентября также является Национальным Днем Службы — в этот день тысячи волонтеров в Вашингтоне будут чистить улицы, раздавать еду бездомным, облагораживать парки, и заниматься другой общественной деятельностью.
В Нью-Йорке сотни людей соберутся почтить память двух тысяч шестисот шести человек, погибших во время атаки на башни-близнецы — не только на мемориале, возведенном на месте зданий, но и по всему городу. С заходом солнца на Манхеттене зажгут традиционный Свет Памяти — 88 прожекторов с синим светом, направленным вертикально в небо, которые создадут видимость двух колонн, символизирующих башни-близнецы. В ясную погоду свет можно увидеть с расстояния ста километров.
Спустя 17 лет после атаки 11 сентября около тысячи жертв остаются неопознанными, но в этом году эксперты сообщили, что благодаря прорыву в исследованиях ДНК им теперь удастся установить личности погибших, которые ранее установить не удавалось. Так, с помощью новых технологий эксперты смогли опознать 26-летнего финансового работник Скотта Майкла Джонсона, который работал на 89-м этаже южной башни.
Также в 17-ю годовщину теракта в Нью-Йорке открылась станция метро, разрушенная во время атаки — World Trade Center Cortlnadt station.
* — деятельность организации запрещена на территории России.
Комментарии5
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ukraminadozemljudobrjt 11 сентября 2018 | 08:30
Да нет, не так уж и страшно было.
democ 11 сентября 2018 | 08:32
ukraminadozemljudobrjt: Не страшно, но жутковато, когда не понимаешь, что происходит.
vezdehod 11 сентября 2018 | 08:40
А может ли такое произойти в России?
democ 11 сентября 2018 | 08:30
А интересно, если это событие произошло бы сейчас, то наверное пострадало бы ещё больше народа, по причине многих делать селфи на фоне чего - либо, и тех, кто любит снимать происшествие, с целью выкладки видео в социальных сетях.
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 08:38
пора уж определится и найти следы от тапочек вождя портянок воффана воффановича, лично руководившим из своей берлоги действиями террористов, направляя их на мирных пиндосцев!