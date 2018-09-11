Сильвестр Сталлоне сообщил о скором начале съёмок пятого фильма про Рембо
В своём Инстаграме голливудский актёр написал:"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир возможно меняется, но не он".
Первый фильм киноэпопеи был снят в 1982 году.
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В своём Инстаграме голливудский актёр написал:"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир возможно меняется, но не он".
Первый фильм киноэпопеи был снят в 1982 году.
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Комментарии2
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timbuktu 11 сентября 2018 | 08:27
ещё одно свидетельство.что заставлять работать стариков 0 общемировой тренд )))
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 08:31
....рэмбо победит всех засыпав их песком. гыыыыы, из жопы сыпется потоком песок, а он побеждает мировое зло - Россию!!!!!)))))